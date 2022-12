"The Voice Senior" po zmianach z nowymi trenerami. Kiedy premiera programu?

7 stycznia 2023 r. TVP rozpocznie emisję czwartego sezonu "The Voice Senior". W składzie trenerskim doszło do sporych zmian - do Maryli Rodowicz i Piotra Cugowskiego dołączyli mezzosopranistka Alicja Węgorzewska oraz Tomasz Szczepanik z zespołu Pectus. Co jeszcze czeka widzów?

Skład trenerski "The Voice Senior": Piotr Cugowski, Maryla Rodowicz, Alicja Węgorzewska i Tomasz Szczepanik AKPA