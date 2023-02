"The Voice Senior": Kto wygrał program TVP? Znamy wyniki!

W finale "The Voice Senior" zaśpiewało ośmioro finalistów - po dwoje z drużyny każdego trenera. Po pierwszej części Maryla Rodowicz, Alicja Węgorzewska, Tomasz Szczepanik oraz Piotr Cugowski, wybierali po jednej osobie ze składu, która ponownie zaśpiewa na scenie. Na finałową czwórkę widzowie show mogli głosować za pomocą SMS-ów.

Ogłoszenie zwycięzcy odbyło się w części emitowanej na żywo (poprzednie etapy były nagrywane wcześniej).



Program rozpoczęła Alicja Majewska, która była trenerką w trzech poprzednich odsłonach talent show. Z akompaniamentem Włodzimierza Korcza wykonała piosenkę "Koneserzy kolejnego dnia".

W pierwszej kolejności o awans rywalizowali podopieczni Piotra Cugowskiego: Marian Tarnowski ("Nights In White Satin" The Moody Blues) i Brytyjczyk James Brierley ("N'Oubliez Jamais" Joe Cockera). "James to jest zawodowiec, profesjonalista" - komentowała Maryla Rodowicz. Tomasz Szczepanik zdradził, że od początku programu stawiał na Jamesa, jednak docenił progres dokonany przez Mariana i to jego widziałby w finale. "To dzięki wam ta scena nabiera magii. Do finału przechodzi James" - zadecydował Piotr Cugowski.

W drużynie Alicji Węgorzewskiej zmierzyli się Andrzej Raniszewski ("Les Champs-Elysées" spopularyzowany przez Joe Dassin) i Wioletta Malenda ("I'm So Excited" The Pointer Sisters). "Wiola, rozniosłaś scenę w drzazgi, ale troszkę było nieczystości. Dałbym szansę Andrzejowi" - powiedział Piotr Cugowski, z kolei Maryla Rodowicz wskazała na Wiolettę ("Naprawdę energię masz niesamowitą"). Alicja Węgorzewska do finału zabrała Andrzeja Raniszewskiego.

Tomasz Szczepanik musiał wybierać pomiędzy dwiema paniami, które do śpiewania otrzymały polskie przeboje: "Teksański" Hey (Marzena Buczek) i "Pogoda ducha" Hanny Banaszak (Hanna Tabiszewska). Jurorzy docenili m.in. energię Marzeny i profesjonalizm Hanny. "Czuję się bardzo szczęśliwym człowiekiem, móc brać udział w tak fantastycznym przedsięwzięciu. Jesteście cudownymi kobietami, artystkami życia" - powiedział na stojąco Tomasz Szczepaniak, promując Hannę Tabiszewską. Juror podszedł do swoich podopiecznych, by je ucałować i pogratulować występów.

Maryla Rodowicz wybierała pomiędzy dwoma mocnymi rockowymi głosami. Janusz Łuczak sięgnął po "Modlitwę" grupy Breakout, a Zbigniew Zaranek przypomniał "Nie widzę ciebie w swych marzeniach" w wykonaniu Stanisława Wenglorza i Skaldów.

"Wielkie gratulacje, wspaniałe występy. Zabrałbym do finału Zbigniewa" - ocenił Piotr Cugowski. "Bardzo przejmujące występy, jeszcze nie mogę ochłonąć, bo moje serce jest rozdwojone" - dodała Alicja Węgorzewska, która poprosiła o zwolnienie jej z wybrania jednego uczestnika. Przed trudnym zadaniem stanęła Maryla Rodowicz, która ostatecznie postawiła na Zbigniewa Zaranka, głównego faworyta do wygranej.

W przerwie przed kolejnym etapem Rafał Brzozowski zaśpiewał piosenkę napisaną przez Tomasza Szczepanika - "W pokoju hotelowym".

"The Voice Senior" - wielki finał!

W ostatnim etapie uczestnicy śpiewali po dwie piosenki: jedną z Przesłuchań w ciemno oraz drugą, całkiem nową. Kolejno pojawili się James Brierley ("I Don't Wanna Talk About It" w wersji Roda Stewarta), Andrzej Raniszewski ("Si tu t'appelles Mélancolie" Joe Dassin), Hanna Tabiszewska ("Moje serce to jest muzyk" Ewy Bem) i Zbigniew Zaranek ("I'll Never Fall In Love Again" z musicalu "Promises, Promises").

Na scenie wystąpił gościnnie Krzysztof Prusik, zwycięzca trzeciej edycji "The Voice Senior". Podopieczny zmarłego 18 lutego 2022 r. Witolda Paszta zaśpiewał piosenkę "Dopóki jesteś" Skaldowie.

Konkursowe zmagania zakończyli kolejno: James Brierley ("Have I Told You Lately" Van Morrisona), Andrzej Raniszewski ("C'est La Vie - Paryż z pocztówki" Andrzeja Zauchy), Hanna Tabiszewska ("New York, New York" Lizy Minelli) i Zbigniew Zaranek ("Dziwny jest ten świat" Czesława Niemena). Ten ostatni w ramach podziękowań podarował Maryli Rodowicz swoje kwiaty, które otrzymywali wszyscy finaliści po występach.

W części pokazanej na żywo przed ogłoszeniem wyników zaprezentowano również fragment teledysku "Razem" grupy Vox. Wokalistą tej formacji był zmarły 18 lutego 2022 r. Witold Paszt, trener drugiej i trzeciej edycji "The Voice Senior". Piosenka "Razem" to ostatni utwór nagrany przez Paszta - w klipie zagrali jego muzyczni przyjaciele: Alicja Majewska, Andrzej Piaseczny, Izabela Trojanowska, Andrzej Krzywy, Majka Jeżowska, Tomson, Danuta Błażejczyk, Pectus, Rafał Brzozowski i Krzysztof Prusik. Jak zapowiedziała obecna w studiu córka Witolda Paszta - Natalia Paszt - premiera piosenki szykowana jest na marzec.



Zwycięzcą programu został wybrany Zbigniew Zaranek, który otrzymał 50 tys. złotych. "Jestem bardzo szczęśliwy, dziękuję wszystkim!" - powiedział wokalista, który na koniec zaśpiewał przebój "Niech żyje bal" swojej trenerki Maryli Rodowicz.