Krzysztof Prusik w przeszłości występował jako artysta Operetki Narodowej w Warszawie. Śpiewał również m.in. w Dubaju, Japonii oraz w Chinach. W pierwszym odcinku programu uczestnik wykonał utwór Skaldów "Dopóki jesteś" i odwrócił wszystkie fotele trenerów. Od początku był typowany na jednego z faworytów.

Piotr Cugowski nie wierzył w to, co słyszy. "Głos z niebios"

"On śpiewa jak Skald" - mówił zaskoczony Witold Paszt. Piotr Cugowski był równie mocno zdumiony. "Głos masz absolutnie z niebios. To jest dar boży" - mówił o nim Cugowski.

Barwa głosu doprowadziła Prusika do wielkiego finału, w którym bezapelacyjnie pokonał pozostałych uczestników. Choć plotkowano o jego żartobliwym flircie w programie z Marylą Rodowicz, wokalista zawsze zapewniał, że jest w szczęśliwym związku z Iwoną Bieńko. Wraz z partnerką mieszkają na warszawskim Bemowie.

"Jest walka charakterów, docieranie się - ja się do ciebie, ty do mnie i znajdujemy jakiś kompromis. Niech to trwa jak najdłużej" - mówił o swojej relacji z partnerką Krzysztof Prusik.

Niedługo po zwycięstwie w programie, w ich mieszkaniu parę odwiedził dziennikarz programu "Pytanie na śniadanie". Zwycięzca show żyje skromnie, a jak sam zapewniał na początku, zgłosił się do programu skuszony wysoką nagrodą. Prusik nie ukrywa, że może żyć wszędzie, ale ważne, by ze swoją ukochaną.

Wcześniej już Iwona Bieńko także dzieliła się zdjęciami wykonanymi w ich mieszkaniu. Para poznała się sześć lat temu i od tego momentu jest nierozłączna. Iwona Bieńko nie ustaje w pochwałach wobec partnera. "Jest bardzo czułym człowiekiem, opiekuńczym, czuję się przy nim bardzo bezpieczna. Ma w sobie to 'coś'" - wyznała w rozmowie kobieta.

Oboje mają dzieci z poprzednich związków, które wspierają ich miłość.

