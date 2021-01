"The Voice Senior": Co się wydarzyło w pierwszym odcinku? Andrzej Piaseczny nie wytrzymał!

Za nami pierwsze przesłuchania w ciemno w drugiej edycji "The Voice Senior". Nie zabrakło kolorowych uczestników i wzruszających sytuacji, z zaręczynami na scenie włącznie.

Andrzej Piaseczny w "The Voice Senior" /

W programie zasady są bardzo podobne jak w "dorosłym" "The Voice of Poland": seniorzy (śpiewający uczestnicy muszą mieć ukończone 60 lat) biorą udział w castingach, wybierają drużynę ulubionego trenera i rywalizują o przejście do etapu z koncertami finałowymi, a w finale - walczą o nagrodę główną.

Finał "The Voice Senior" 1 / 15 Siostry Szydłowskie Źródło: AKPA udostępnij

Reklama

Pierwsza edycja, w której trenerami byli Urszula Dudziak, Andrzej Piaseczny, Alicja Majewska i Marek Piekarczyk, szturmem podbiła serca widzów. W drugiej edycji doszło do zmiany w składzie trenerów - za Dudziak i Piekarczyka pojawili się Izabela Trojanowska i Witold Paszt, wokalista grupy Vox.

Po jednym z występów Andrzej Piaseczny nie krył, że przejście na mówienie sobie po imieniu z osobami dwa razy starszymi od niego go krępuje. Uczestnicy jednak często prosili o to, by zwracać się do nich mniej oficjalnie. Wówczas Piaseczny zaproponował, że do jednej z pań chętnie zwracał się będzie pierwszym imieniem, które brzmi Edwarda. "Może być nawet Dziunia!" - odpowiedziała Anna Tchórzewska, która dołączyła do jego drużyny.

Wideo Anna Tchórzewska – "Dziś prawdziwych Cyganów...” - Przesłuchania w ciemno - The Voice Senior 2

To właśnie Andrzej Piaseczny często kradł show. Trener nie mógł usiedzieć w swoim fotelu, gdy Andrzej Sobolewski zaśpiewał jego piosenkę "Chodź, przytul, przebacz". W ten sam sposób do walki o uczestnika ruszył Witold Paszt, który również zaśpiewał utwór Piasecznego. Ostatecznie Andrzej trafił do drużyny swojego imiennika.

Wideo Andrzej Sobolewski - "Wznieś serce nad zło" - Przesłuchania w ciemno - The Voice Senior 2

Do wzruszającej chwili doszło po występie Jana Adamiaka, który zdecydował się na scenie poprosić o rękę swoją ukochaną Wandę. Oświadczyny zostały przyjęte, a Andrzej Piaseczny postanowił zrobić zakochanym prezent i oddał swoją obrączkę, która tym samym stała się pierścionkiem zaręczynowym.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Andrzej Piaseczny o "The Voice Senior" INTERIA.PL

"Chcę jasno i otwarcie powiedzieć, że przekazanie mojej obrączki nie było elementem walki o zawodnika. Takie chwile będą z nami przez długie lata i na ich wspomnienie będziemy cały czas czuli ciarki na ciele" - wyjaśnił Andrzej Piaseczny, a pan Jan znalazł się w zespole Witolda Paszta.

Wideo Jan Adamiak – "Jaskółka uwięziona" - Przesłuchania w ciemno - The Voice Senior 2

Oto skład ekip po pierwszym odcinku: Izabela Trojanowska (Waldemar Bara, Andrzej Nosowski), Alicja Majewska (Irena Hodowaniec), Andrzej Piaseczny (Anna Tchórzewska, Andrzej Sobolewski) i Witold Paszt (Alicja Mieszało, Jan Adamiak).