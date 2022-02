W finale "The Voice Senior" zmierzyło się ośmioro uczestników. Talent show ostatecznie wygrał Krzysztof Prusik z zespołu Witolda Paszta. W drugim etapie wokalista pokonał: Andrzeja Bilińskiego, Jerzego Hermana oraz Larysę Tsoy.

W nagrodę Prusik otrzymał 50 tys., statuetkę "The Voice Senior", a dodatkowo Jacek Kurski osobiście zaprosił go na koncert, który TVP zorganizuje 8 marca. Uczestnik przyjął propozycję prezesa TVP.

Wideo