W czwartej edycji "The Voice Senior" widzowie będą mogli zobaczyć ponad 40 uczestników w wieku powyżej 60 lat. Ich występy oceniać będą Maryla Rodowicz, Piotr Cugowski oraz debiutujący w roli trenerów Alicja Węgorzewska i Tomasz Szczepanik, lider grupy Pectus.

Historie uczestników najnowszej odsłony programu przybliżą widzom prowadzący: debiutująca w "The Voice Senior" Małgorzata Tomaszewska oraz Rafał Brzozowski.

Hanna Tabiszewska w "The Voice Senior". Cugowski zachwycony

Na stronie programu pojawiła się kolejna zapowiedź programu. Tym razem można zobaczyć fragment występu Hanny Tabiszewskiej. Uczestniczka zdecydowała się wykonać przebój Ewy Bem pt. "Moje serce to jest muzyk.



Wykonanie piosenki przypadło do gustu trenerom. Tomasz Szczepanik odwrócił fotel jako pierwszy, wkrótce dołączyła do niego Rodowicz, a niedługo później zrobiła to też Alicja Węgorzewska.

Każde odwrócenie wywoływało entuzjastyczną reakcję publiczności oraz bliskich uczestniczki za kulisami. "Piotrek wciskaj, nie trać czasu, nie obijaj się" - krzyczał Rafał Brzozowski.

Ostatecznie i Cugowski, wyglądający na zachwyconego i mocno zasłuchanego, wcisnął swój przycisk. O tym, do której drużyny trafi uczestniczka, dowiemy się 7 stycznia.



Przypomnijmy, że już wcześniej dowiedzieliśmy się, że w nowym sezonie "The Voice Senior" pojawi się znany z "Sanatorium Miłości" Hubert Langfort.

Poprzednie edycje muzycznego talent show z udziałem seniorów wygrali: Siostry Szydłowskie, Barbara Parzeczewska oraz Krzysztof Prusik, spełniając tym samym marzenia o dzieleniu się swoim muzycznym talentem z publicznością.