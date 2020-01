"The Voice Kids": Paweł Madzia doprowadził trenerów do łez

The Voice Kids

Jednym z uczestników trzeciego odcinka przesłuchań w ciemno programu "The Voice Kids" był 11-letni Paweł Madzia. Jego występ wzruszył wszystkich trenerów.

"Chciałbym w przyszłości zostać znanym kompozytorem, takim jak Zbigniew Wodecki" - mówił w programie młody wokalista.

Podczas przesłuchań Paweł Madzia zaprezentował utwór "Chwytaj dzień" autorstwa Zbigniewa Wodeckiego i Kayah. Śpiewając, samodzielnie akompaniował sobie na fortepianie.

Występ rozpoczął nucąc słowa, które, jak później tłumaczył, wymyślił Wodecki, aby nie zapomnieć skomponowanej przez siebie melodii.

Gdy Cleo poprosiła, by młody pianista zaśpiewał coś jeszcze, nastolatek wykonał piosenkę, którą napisał dla swojej mamy. To wzruszyło wszystkich trenerów oraz osoby zebrane na widowni.

"Za to uwielbiam ten program" - komentowała Cleo. "Jak śpiewał tę piosenkę, pomyślałem sobie, jak bardzo kocham moją mamę" - dodał drugi z trenerów, Dawid Kwiatkowski.

Paweł samodzielnie komponuje utwory na fortepian. "Natchnienie często przychodzi późno w nocy, jak już jestem na przykład w łóżku. Wtedy ni skąd, ni zowąd przychodzi melodyjka. I wtedy... idę to grać" - opowiadał nastolatek. "Ale generalnie sąsiedzi nie narzekają" - śmiała się mama Pawła.

Oprócz muzyki młody kompozytor interesuje się modelarstwem. Z papieru i kartonów tworzy modele samolotów.

Paweł Madzia trafił do drużyny Cleo.

Do trzeciej edycji dziecięcego show TVP2 zgłosiła się rekordowa ilość ponad 2000 osób. Do przesłuchań w ciemno zaproszono ponad 70 dzieci w wieku 8-15 lat. W finałowym etapie to widzowie wybiorą zwycięzcę, który otrzyma nagrodę pieniężną przeznaczoną na przyszłą edukację w wysokości 50 tys. zł.

W poprzednich edycjach popularność zdobyli tacy wykonawcy, jak m.in. Roksana Węgiel, Viki Gabor, 4Dreamers, Zuza Jabłońska, Ania AniKa Dąbrowska, Mateusz Golicki i Adam Kubera. Dodatkowo Roksana Węgiel i Viki Gabor zwyciężyły w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci (odpowiednio w 2018 i 2019 roku).