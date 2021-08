Sara Egwu-James w duecie. Posłuchaj singla "Czarny Młyn"

Sara Egwu-James dała się poznać szerszej publiczności dzięki wygranej w "The Voice Kids". Od tego czasu młoda wokalistka ( posłuchaj! ) ma oddane grono fanów, a kariera zaczyna nabierać tempa.

Ostatnio zaskoczyła swoich obserwatorów niezwykłą przemianą. Bujne loki zamieniła na warkoczyki.



Do metamorfozy odniosła się nawet Roksana Węgiel. "Jaka piękna" - napisała. "Cudnie wyglądasz", "Jaka cudna" - można przeczytać w innych komentarzach.



Reklama

Instagram Post

Jednak zmiana wyglądu to nie jedyna nowość od nastolatki! Do sieci trafiła piosenka pt. "Czarny młyn" ( sprawdź! ), którą zaśpiewała w duecie z Kubą Szmajkowskim, również znanym z "The Voice Kids". Utwór promuje film przygodowy o tym samym tytule.



Wideo Sara James, Kuba Szmajkowski - Czarny Młyn (piosenka z filmu “Czarny Młyn”)

Piosenkę stworzył duet producencki Hotel Torino, czyli Patryk Kumór i Dominik Buczkowski. To także oni stoją m.in. za "Superhero" ( sprawdź! ), czyli utworem, który zaprowadził Viki Gabor do zwycięstwa podczas Eurowizji Junior 2019.



Eurowizja 2019 - finał 1 / 23 Dana International wystąpiła na otwarcie Eurowizji 2019 Źródło: AFP Autor: JACK GUEZ udostępnij

Film opowiada o grupie przyjaciół z małego miasteczka, w którym przeżycie czegoś ekscytującego graniczy z cudem. Żądną przygód ekipę zaczynają fascynować górujące nad okolicą ruiny ogromnego fabrycznego młyna, zwanego przez miejscowych Czarnym Młynem. Kiedy mimo ostrzeżeń wchodzą na zakazany teren, w sielankowym dotąd miasteczku rozpoczyna się seria dziwnych zdarzeń.



Wideo Czarny Młyn - zwiastun 2

Odkrywają, że w Młynie żyje tajemnicza siła, która może stanowić ogromne zagrożenie. Aby się jej przeciwstawić, dzieciaki będą musiały trzymać się razem. Nic jednak nie jest w stanie przygotować je na zaskakujący finał walki. Ważną rolę odegra w nim nie tylko coraz bardziej dojrzały i odpowiedzialny Iwo, wspierany przez Piotrka i Natalkę, między którymi rodzi się uczucie. Niespodziewany wpływ na bieg wydarzeń będzie miała także Mela, której pozorna słabość okaże się niezwykłym darem.



Premiera filmu zaplanowana jest na 27 sierpnia.



Wideo Sara Egwu-James - "My Hometown" - Finał | The Voice Kids Poland 4

Sara Egwu-James rozpoczęła swoją przygodę ze śpiewem sześć lat temu, kiedy wygrała pierwszy w życiu konkurs wokalny. Od tamtej pory nie wyobraża sobie życia bez muzyki. Talent wokalny szlifuje w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia w Słubicach, gdzie uczęszcza też do Miejskiego Ośrodka Kultury SMOK. Udział w programie był wielkim marzeniem.



Podczas przesłuchań w ciemno wykonała piosenkę "Anyone" Demi Lovato. "Myślałam, że masz na imię Whitney. Śpiewasz emocjami. Trafiasz nas centralnie prosto w serce. Jestem totalnie zahipnotyzowana" - wyznała poruszona i zaskoczona Cleo. "Jeżeli kto się mnie spyta, dla kogo jest program 'The Voice Kids' od razu powiem - dla takiej Sary!" - dodał Dawid Kwiatkowski, który próbował ukryć łzy wzruszenia po występie 12-latki.



Wideo Sara Egwu-James - "Czas nas uczy pogody" - Finał | The Voice Kids Poland 4

W finale "The Voice Kids" Sara Egwu-James w finale w spektakularny sposób wykonała utwór Whitney Houston "The Greatest Love of All" i wbiła trenerów w fotele. "Wielki talent, który zasługuje, żeby tu być" - podsumował Kwiatkowski. "Od samego początku mówiłam ci, że twoje brzmienie jest jak Whitney. Miałam ciarki jak śpiewałaś. Miejscami brzmisz jak ona!" - chwaliła 12-latkę Cleo.

Jako drugą piosenkę Egwu-James zaśpiewała "Czas nas uczy pogody" Grażyny Łobaszewskiej i ostatecznie przypieczętowała swój sukces.