Magda Narożna (Piękni i Młodzi): Co szykuje na Sylwestrową Moc Przebojów w Polsacie?

- Na każdą taką imprezę szyję specjalnie sukienkę - opowiada Interii Magda Narożna z grupy Piękni i Młodzi.

Na czele grupy Piękni i Młodzi stoi Magda Narożna /Michał Dubiel / Reporter

- Na każdy utwór będzie sukienka wyglądała inaczej. Będzie bardzo błyszczała - zapowiada wokalistka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Magda Narożna (Piękni i Młodzi): Do jakiego stopnia się rozbiorę? INTERIA.PL

- Oglądajcie to, musicie to zobaczyć, do jakiego stopnia się rozbiorę - mówi ze śmiechem Magda Narożna.



W sylwestrową noc Telewizja Polsat organizuje największą w Polsce domówkę! 31 grudnia o godzinie 20:00 rozpocznie się Sylwestrowa Moc Przebojów, podczas której nauczymy się tańca od Rafała Maseraka, a wróżbita Maciej przygotuje dla wszystkich znaków zodiaku horoskop na Nowy 2021 Rok, dotyczący zdrowia, miłości i pracy.

W studio na żywo wystąpią m.in.: Bajm, Doda, Sylwia Grzeszczak, Dawid Kwiatkowski, Enej, Alicja Majewska, Czadoman, Michał Szpak, After Party, Feel, Piersi, Brave & Antek Smykiewicz, Michał Wiśniewski, Mandaryna, Daj to głośniej, Sławomir, Stefano Terrazzino i Liber&InoRos. Usłyszymy też "Bailando" i "Vamos a la Playa" w wykonaniu lubianej w Polsce Loony, największe przeboje Boney M, a zakochani w muzyce lat 90. będą wspominać swoją młodość przy dźwiękach zespołu Fun Factory.

Transmisja będzie dostępna w Telewizji Polsat, IPLA.TV, Interia.pl oraz Polsat News.

Do wyżej wymienionych gwiazd właśnie dołączyli Lou Bega, Stachursky oraz grupa Piękni i Młodzi.

Pochodząca z Łomży formacja Piękni i Młodzi w krótkim czasie stała się jedną z największych gwiazd na scenie disco polo. Szeroka publiczność poznała trio dzięki siódmej edycji show "Must Be The Music" w Polsacie (2014). Grupa jako pierwszy przedstawiciel disco polo dotarła wówczas do finału.

Początkowo zespół tworzyli małżonkowie Magdalena i Dawid Narożni oraz Daniel Wilczewski. Po rozwodzie pary i konflikcie w formacji, miejsce Narożnego zajął Daniel Biczak.

Do najbardziej znanych utworów grupy należą piosenki "Ona jest taka cudowna" (ponad 82 mln odsłon, sprawdź! ), "Kocham się w tobie" (62 mln, zobacz! ), "Niewiara" (55 mln, zobacz! ), "Tak już bez ciebie" (51 mln, zobacz! ), "Chciałabym spać z tobą" (42 mln, zobacz! ) i "Jedno słowo" (32 mln, sprawdź! ).

W zmienionym składzie grupa zaprezentowała piosenki "Bez siebie" (ponad 6,4 mln odsłon, sprawdź! ), "Nowa ja" (ponad 5,3 mln, zobacz! ) i "Numer jeden".

Przypomnijmy, że Magda Narożna wiosną 2021 r. pojawi się jako jedna z gwiazd 14. edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" w Polsacie. Zadaniem uczestników show jest jak najwierniejsze przeistoczenie się w największe ikony światowej i polskiej sceny muzycznej. Laureat każdego odcinka (oraz całego programu) może przeznaczyć nagrodę na dowolny cel charytatywny.