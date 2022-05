W drugim dniu festiwalu - w sobotę 21 maja - widzowie zobaczyli koncert "Radiowy Przebój Roku", a w nim wykonawców najchętniej słuchanych i odtwarzanych piosenek w stacjach radiowych. Na scenie pojawili się m.in.: Dawid Kwiatkowski, Gromee, Beata i Bajm, Grzegorz Hyży, Daria, Three of Us, Michał Szczygieł i Bryska.

Poznaliśmy także zwycięzcę plebiscytu "Najlepsi z Najlepszych"!



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polsat SuperHit Festiwal 2022: Zapowiedź Polsat

Koncert "Radiowy Przebój Roku" podczas Polsat SuperHit Festiwal 2022

Koncert otworzyły Kayah oraz Viki Gabor w pioscence "Ramię w ramię" (sprawdź!). Piosenka została zadedykowana wszystkim Polakom pomagającym mieszkańcom Ukrainy w czasie wojny.

Następnie na scenie pojawił się Dawid Kwiatkowski (sprawdź!), który zaśpiewał "Bez Ciebie" oraz "Proste".

Wokalista rozgrzał publiczność, zmuszając zgromadzonych do klaskania z śpiewania razem z nich.

Kwiatkowski otrzymał także Serce Polsatu, za dwa single, które pokryły się platyną. Ogłoszono także, że w przyszłym roku podczas Polsat SuperHit Festiwal 2022, odbędzie jubileuszowy koncert z okazji 10-lecia kariery muzyka! Na wokalista zaśpiewał przebój "Nieważne".

Jako kolejna, na sopockiej scenie pojawiła się Sylwia Grzeszczak. Artystka zasiadła za złotym pianinem!

Usłyszeliśmy "Księżniczkę" oraz przebój "Prawda o nas" (posłuchaj!).

Koncert "Radiowy Przebój Roku" podczas Polsat SuperHit Festiwal 1 / 6 Dawid Kwiatkowski podczas drugiego dnia Polsat SuperHit Festiwal Źródło: Reporter Autor: Wojciech Strozyk/ udostępnij

Daria zaśpiewała swoje przeboje: "Paranoia" (posłuchaj!), z którym startowała w preselekcjach do Eurowizji oraz "Love Blind".

Na zakończenie drugiego utworu... jeden z tancerzy pocałował wokalistkę. Zakłopotana, uciekła ze sceny.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Daria ćwiczy choreografię przed dzisiejszym występem. Barański zadowolony? POLSAT GO

Gromee w towarzystwie Viki Gabor wykonali piosenkę "Worth It", a Grzegorz Hyży wystąpił z hitem "Król nocy".

Beata Kozidrak podczas Polsat SuperHit Festiwal

Jako kolejna na scenie pojawiła się Beata Kozidrak i zespół Bajm.

Legenda polskiej piosenki wykonała zeszłoroczny hit "Bliżej" (posłuchaj!).

"Kochani, 40 lat obchodzi w tym roku pewien Józek, a ja mu ciągle nie daruje tej nocy..." - zapowiadziała kolejny przebój Beata Kozidrak.

Zespół Three of Us zaprezentował swoją piosenkę "Szklany sufit". Grupa otrzymała od Przemysława Białkowskiego statuetkę Interii, za zwycięstwo w plebiscycie "Najlepsi z najlepszych"!

Michał Szczygieł wjechał na scenę na spontanie i zaśpiewał... "Spontan" (posłuchaj!).

Koncert zamknęła Bryska z piosenką "Lato (pocałuj mnie)".