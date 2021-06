Doda będzie jedną z gwiazd tegorocznego Polsat SuperHit Festiwal w Sopocie. Na tę okazję wokalistka postanowiła przygotować wyjątkową kreację. Zobaczcie, co szykuje!

Doda podczas przygotowań przed Polsat SopotHit Festiwalem /Polsat/WBF /Polsat

Z powodu pandemii koronawirusa Polsat SuperHit Festiwal przeniesiono z pierwotnego terminu 4-6 czerwca na 25-26 czerwca. Będzie to pierwszy sopocki telewizyjny festiwal po lockdownie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Doda podczas Polsat SuperHit Festiwal 2018 Polsat

25 czerwca, drugiego dnia imprezy, odbędzie się specjalny występ grupy Enej (10 lat od wygranej w "Must Be The Music") oraz koncert "Najlepsi z najlepszych". Na deskach Opery Leśnej pojawią się sanah, Sławomir, Michał Szpak, Doda, Pectus, Andrzej Piaseczny, Paweł Domagała, Golec uOrkiestra, Gromee, Viki Gabor, Kayah, IRA, Kortez i Justyna Steczkowska.

Doda jest jedną z najbardziej znanych i kontrowersyjnych polskich wokalistek. Słynie również z odważnych kreacji.

Spektakularne, a nawet ekstrawaganckie stroje Dody zawsze zaskakują. Jakimi kreacjami tym razem zadziwi publiczność w sopockiej Operze Leśnej i widzów Polsatu?

Doda na Telekamerach 2020

"To jest sukienka, na którą zużyliśmy ponad 80 m bieżących łańcucha, który był pozłacany. Doda specjalnie ściągała go z Dubaju! Inaczej nie zdążylibyśmy w tak krótkim terminie, żeby do nas doszedł. Oprócz tego sukienka jest wysadzana kryształami Swarovskiego i waży ok. 15 - 16 kg. Idziemy w wielki Hollywood" - zdradza projektant Konrad Bikowski z Queens Factory.

Zdjęcie Doda z projektantem / WBF / Polsat

"Wyszywana była ręcznie przez kilkanaście godzin, przez kilka dni z rzędu. Ale było warto, bo efekt jest spektakularny" - cieszy się Doda.

Zdjęcie Doda / WBF / Polsat

Zdjęcie Doda / WBF / Polsat

Zdjęcie Doda z projektantem / WBF / Polsat

