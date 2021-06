Michał Szpak i nowy utwór "Hiob" podczas Polsat SuperHit Festiwal 2021. "Jestem cały w emocjach"

Wśród największych gwiazd polskiej piosenki, które wystąpią podczas sobotniego koncertu "Najlepsi z najlepszych" na Polsat SuperHit Festiwal w Sopocie nie mogło zabraknąć Michała Szpaka. Wokalista ujawnił tytuł swojego nowego utworu, który wykona w Operze Leśnej. Będzie to "Hiob".

Michał Szpak na scenie zaśpiewa dwa utwory, z których jeden będzie premierą. Usłyszymy także uwielbiany przez publiczność "Dziwny jest ten świat", piosenkę, która w wykonaniu Michała zyskała rzesze nowych fanów. Tym razem jednak zabrzmi on zupełnie inaczej.

"Świeżo po próbach jestem cały w emocjach dlatego, że będę wykonywał 'Dziwny jest ten świat' w zupełnie innej, nowej aranżacji niż dotychczas" - zapowiedział Michał po próbach w amfiteatrze.



"Zaśpiewam także swój nowy utwór pod tytułem 'Hiob'. To jest moja premiera, moje 'dziecko', które będę mógł zaprezentować sopockiej publiczności, z czego jestem ogromnie dumny" - dodał artysta.

- Myślę, że to będzie całkowite zaskoczenie i inna wersja mnie. Oczywiście stałymi elementami będą mój głos, moje ciało i włosy [śmiech], ale to będzie coś zupełnie innego, stanowiącego preludium do rozpoczęcia mojej drogi do takiego mojego "nowego debiutu", który - mam nadzieję - przyniesie wszystkim wiele radości - mówił Szpak Interii przed festiwalem.



Przypomnijmy, że oprócz szpaka podczas koncertu "Najlepsi z najlepszych" pojawią się m.in.: Viki Gabor, Doda, Kayah, Sławomir i Kajra, Andrzej Piaseczny oraz zwycięzcy tegorocznej Eurowizji - Maneskin.



