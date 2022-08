Pol'and'Rock Festival 2022: Tak mi dopomóż rock'n'roll. Zobacz wideo ze startu

"To jest mój kawałek ziemi, o który będę dbał i który będę szanował. To jest mój dom, w którym panuje miłość, tolerancja, braterstwo i przyjaźń. Tak mi dopomóż rock'n'roll, rock'n'roll, rock'roll!" - te słowa za Jurkiem Owsiakiem powtórzyły tysiące osób zgromadzone przed Dużą Sceną 28. Pol'and'Rock Festival na terenie lotniska Czaplinek-Broczyno. Co się wydarzyło podczas otwarcia imprezy?

Uczestnicy Pol'and'Rock Festival 2022 złożyli uroczystą przysięgę /Lucyna Lewandowska /WOŚP