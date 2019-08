Pol'and'Rock Festival 2020: Znamy termin imprezy. Pidżama Porno pierwszą gwiazdą

30 lipca - 1 sierpnia 2020 r. - to termin 26. edycji Pol'and'Rock Festival, wcześniej znanego pod nazwą Przystanek Woodstock.

Na czele Pidżamy Porno stoi Krzysztof "Grabaż" Grabowski /Artur Szczepański / East News

Pol'and'Rock Festival 2020 ponownie odbędzie się w Kostrzynie nad Odrą - w tym miejscu darmowy festiwal dowodzony przez Jurka Owsiaka odbywa się nieprzerwanie od 2004 r.

Poza ogłoszeniem terminu przyszłorocznej imprezy, Owsiak ujawnił, że w trakcie Cieszanów Rock Festival zaprosił do Kostrzyna grupę Pidżama Porno, na czele której stoi Krzysztof "Grabaż" Grabowski.

"Na scenie absolutnie czołówka polskiego rocka. Spośród koncertów niezwykle raźno i z ogromną frajdą wysłuchaliśmy Pidżamy Porno. Grali u nas 13 lat temu. To już tylko formalnością było przywitanie się z Grabażem i zaproszenie go na przyszłoroczny Pol'and'Rock Festival, który odbędzie się w dniach 30 lipca - 1 sierpnia 2020 r. Zaproszenie przyjęte z uśmiechem na ustach, co zresztą było obustronne. Tym samym przedstawiamy pierwszy zespół, z którym - mamy nadzieję, bo formalności jeszcze przed nami - spotkamy się w dniach 30 lipca - 1 sierpnia 2020 na 26. Pol'and'Rock Festival" - ogłosił Owsiak na Facebooku.

Pidżama Porno na swoim facebookowym profilu udostępniła fragment swojego występu z Przystanku Woodstock 2002, który odbył się jeszcze w Żarach.

Przypomnijmy, że 27 września odbędzie się premiera pierwszej od 15 lat płyty zespołu. Tytuł następcy albumu "Bułgarskie Centrum" mamy poznać wkrótce.

Na wydawnictwo złoży się 12 kompozycji z tekstami Grabaża. Jak zapowiada zespół - będzie do poskakania, do posłuchania i do pomyślenia.

Pierwszą zapowiedzią jest singel "Hokejowy zamek".

Zespół tworzy w składzie: Krzysztof "Grabaż" Grabowski (wokal), Andrzej "Kozak" Kozakiewicz (gitara), "Rafał "Kuzyn" Piotrowiak (perkusja) i Longin "Lo" Bartkowiak (bas). Ekipę wzmocnił gitarzysta Piotr "Załęs" Załęski, który współtworzył takie zespoły, jak Hurt, Dust Blow, Prawda, współpracował także z Jankiem Samołykiem.

