Po dwóch latach przerwy od festiwalu, która spowodowana była pandemią COVID-19, wraca Orange Warsaw Festival. Impreza ponownie odbędzie się na Torze wyścigów konnych Służewiec.

Podczas poprzednich edycji w stolicy wystąpiły takie gwiazdy, jak m.in. Beyonce, Dua Lipa, Rita Ora, Miley Cyrus, Sam Smith, Florence and the Machine, Kings Of Leon, Martin Garrix, Imagine Dragons, Lana Del Rey, Noel Gallagher, David Guetta, Outkast, Solange, The Racounters, Skunk Anansie, Muse, Paloma Faith, Snoop Dogg, Limp Bizkit, The Offspring, Lauryn Hill, Prodigy, Linkin Park, Garbage, My Chemical Romance, Jamiroquai, Mika, Hole, Calvin Harris, MGMT i Wyclef Jean.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tyler, The Creator na Orange Warsaw Festival 2018 INTERIA.TV

Orange Warsaw Festival 2022 - kto wystąpi? Szczegółowy program:

Orange Stage:

17:00 - Joey Badass

19:00 - Nas

21:00 - Charli XCX

23:00 - Tyler, The Creator

Warsaw Stage:

16:00 - Zalia

18:00 - Julia Wieniawa

20:15 - Kinny Zimmer

22:00 - Szczyl

0:30 - Żabson x Young Igi.

Orange Warsaw Festival 2019: Rita Ora 1 / 20 Rita Ora na Orange Warsaw Festival 2019 Źródło: Show The Show Autor: Ewelina Wójcik udostępnij