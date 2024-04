Podczas finałowego odcinka szóstej edycji "The Voice Kids" (2023) tradycyjnie nie brakowało emocji. Sporo kontrowersji wzbudziły szczególnie decyzje w drużynie Dawida Kwiatkowskiego . W jego trójce znaleźli się Leon Olek, Martyna Gąsak i Miłosz Skierski. Trener do ścisłego finału zabrał swoją jedyną wokalistkę, co mocno rozczarowało wielu widzów.

"Byli lepsi, dużo lepsi", "Zawiodłam się trochę", "Szkoda, że Miłosz nie wygrał", "Czy wy jesteście poważni?", "Ten finał to pomyłka", "Chyba najgorsza decyzja Dawida jaką podjął" - pisali rozczarowani fani Miłosza Skierskiego, który w 2021 r. zajął drugie miejsce w polskich preselekcjach do Eurowizji Junior (wyprzedziła go wtedy tylko Sara James).

Reklama

"Ryczę, czemu oni nie wzięli ciebie", "Mam załamkę", "Rozryczałam się bardzo" - to z kolei głosy z profilu Miłosza Skierskiego.



Wideo Miłosz Skierski - „River” - Przesłuchania w ciemno | The Voice Kids Poland 6

Ostatecznie okazało się, że Kwiatkowski miał nosa - jego podopieczna została laureatką "The Voice Kids". Zdobyła najwięcej głosów telewidzów, podbijając ich serca w piosence "If I Were a Boy" z repertuaru Beyoncé.

Miłosz Skierski rok po "The Voice Kids"

Niemal dokładnie rok po finale szerszej publiczności przypomina się Miłosz Skierski, który wypuścił utwór "Mogę latać" ( sprawdź! ). Piosenka porusza temat walki z własnymi lękami i dążenia do pozytywnych zmian w życiu.

Autorami singla są tworzący ekipę Wolf House Jeremi Sikorski, Adrian Woronowicz i Artur Sikorski. Za teledysk odpowiada Wiktoria Dmitruk (WikaaFotos).

Wideo Miłosz Skierski - Mogę Latać (Official Music Video)

"Miłosz sugeruje, że choć mogą pojawić się błędy, których nie unikniemy, ważne jest jednak podniesienie się i kontynuowanie walki o własne szczęście. Artysta przekazuje głębokie emocje związane z osobistymi wyzwaniami i dążeniem do samorealizacji. Zamysłem na utwór "Mogę latać" było pokazywanie młodym ludziom, że nie tylko oni zmagają się z wewnętrznymi problemami i nigdy nie są w tym sami. To piosenka, która przypomina nam, że mimo trudności zawsze istnieje nadzieja na lepsze jutro, jeśli tylko odważymy się marzyć i działać" - czytamy w opisie "Mogę latać".