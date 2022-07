Open'er Festival 2022: The Chemical Brothers odwołali swój występ w ostatniej chwili!

"The Chemical Brothers są ogromnie rozczarowani, że muszą odwołać swój występ na Open'er Festival w sobotę 2 lipca" - czytamy w oficjalnym ogłoszeniu.

Słynny brytyjski duet, zaliczany do legend muzyki elektronicznej, podał, że przyczyną odwołania koncertu w Gdyni jest panujący w zespole i jego ekipie COVID-19. Ed Simons zachorował do tego stopnia, że nie da rady podróżować ani występować.

Organizatorzy festiwalu dodali, że pracują nad zmianami w sobotnim programie.

Przypomnijmy, że headlinerem ostatniego dnia festiwalu będzie amerykańska grupa The Killers.

1 lipca na Open'er Festivalu

Trzeci dzień festiwalu na Main Stage'u uświetnią: Dua Lipa, Megan Thee Stallion, Martin Garrix oraz Jan-rapowanie. Na innych scenach zaprezentują się też: Michael Kiwanuka, Biffy Clyro, Sky Ferreira, Iceage oraz Young Leosia.

O której godzinie wystąpią największe gwiazdy? Line-up 1 lipca sprawdzisz poniżej:



Zdjęcie Koncerty na Open'er Festival 2022 1 lipca / materiały prasowe

2 lipca na Open'er Festivalu

Ostatni dzień wydarzenia to występy na Main Stage: The Killers, Taco Hemingwaya i Jessie Ware. Na Tent Stage i Alter Stage zagrają dla fanów: Dawid Podsiadło, Cigarettes After Sex, Cat Le Bon, Sons of Kemet, Szczyl i AJ Tracey.