"Mask Singer" to polska wersja formatu, który zdobył ogromną popularność na całym świecie za sprawą emisji w Stanach Zjednoczonych ("The Masked Singer"). Amerykańska i rodzima edycja program oparte są na koreańskim "The King of Mask Singer".

Przez program przewija się grupa celebrytów, jednak jurorzy i publiczność nie mają pojęcia, kto przed nimi występuje. Każda ze śpiewających gwiazd na scenie pojawia się w specjalnym kostiumie.

W trakcie widowiska emitowane są jedynie podpowiedzi, które mają nakierować widzów i publiczność na tożsamość danego wykonawcy. Na koniec każdego odcinka ujawniana jest tożsamość osoby, która odpadła z programu (eliminacja głosami widowni).

Do tej pory z programem pożegnali się: Mateusz Banasiuk (Tort), Stefano Terrazzino (Ośmiornica), Grzegorz Skawiński (Monster) i Daria Ładocha (Wiedźma).

Kto jest Ważką? Widzowie mają dwa typy

Pierwszy występ w drugim odcinku programu zaliczyła Ważka. Ukrywająca się pod nią gwiazda zaskoczyła swoim wykonaniem piosenki Taylor Swift "Shake It Off". W połączeniu z podpowiedziami od celebrytki, wykrystalizowały się wśród widzów dwa mocne typy - Cleo oraz Basia-Kurdej Szatan.

Pierwszą podpowiedzią było dorastania na blokach, padły również nazwy dwóch opolskich wysp - Bolko oraz Pasieka. To właśnie ta podpowiedź ma sugerować, że pod maską ukrywa się urodzona w Opolu Basia-Kurdej Szatan. Według części widzów bloki mogą sugerować natomiast kontakty z raperami, co mogłoby świadczyć o Cleo.



Podpowiedź dotycząca "postawionego krzyżyka" może oznaczać udział w "X Factorze". Zarówno Kurdej-Szatan, jak i Cleo, zaliczyły występ w tym programie. Dodatkowe znaczenie postawienia na kimś krzyżyka sugerowałoby Cleo, gdyż wokalistkę odesłano na wczesnym etapie, a Kuba Wojewódzki twierdził, że wokalistka nie ma warunków do śpiewania.

"Czasami wystarczy się nie odzywać" - zakończyła Ważka, co może sugerować odniesienie do ostatnich kontrowersyjnych wypowiedzi Basi Kurdej-Szatan, m.in. tej o Straży Granicznej, po której straciła pracę w "M jak miłość". Po słowach wsparcia dla mniejszości LGBT+, Kurdej-Szatan została usunięta przez TVP z prowadzenia programów "The Voice".



Basia Kurdej-Szatan pojawiła się również w typach jednego z jurorów. Na aktorkę postawiła Joanna Trzepiecińska. Wśród innych typów pojawiły się: Kasia Bujakiewicz, Edyta Herbuś i Margaret.



Kurdej-Szatan potwierdzona? Te podpowiedzi ją zdradziły

W podpowiedziach przed drugim występem Ważki pojawiły się informacje o mieszkaniu w Poznaniu i Krakowie (Kurdej-Szatan grała w teatrze w obu miastach, chodziła też do krakowskiej PWST). Dodatkowo pojawiła się też podpowiedź o urządzeniu swojego rodzinnego domu na własną rękę (zrobiła to też wspomniana Kurdej-Szatan ze swoim mężem Rafałem Szatanem).



Te podpowiedzi całkowicie odwiodły jurorów oraz widzów od Cleo. Joanna Trzepiecińska drugi tydzień z rzędu wytypowała Kurdej-Szatan jako Ważkę.