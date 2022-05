W ostatnim odcinku "Mask Singer" o miejsca w finale walczyli Bocian, Kogut, Deszcz, Słońce. W wyniku głosowania awans uzyskali Bocian i Kogut, a w dogrywce stanęli Słońce i Deszcz. Ostatecznie maskę musiało ściągnąć Słońce - pod przebraniem ukrywała się Beata Kozidrak, wokalistka grupy Bajm.

Na Instagramie po programie odsłoniła nieco kulis zwariowanego show.

W podpowiedziach słońca nie brakowało odniesień do przebojów grupy Bajm ("Piechotą do lata będę szła"). "Jesienią to... wsiadam do tramwaju" - to kolejna wskazówka, nawiązująca do sprawy odebrania wokalistce prawa jazdy po głośnym pijackim rajdzie po Warszawie.



Na oficjalnym profilu programu nie brak jednak krytycznych głosów po odpadnięciu Słońca. Wszystko za sprawą awansu do finału Koguta. Wielu komentujących wprost pisze o ustawce.

"Nie mogę uwierzyć, że Kogut przechodzi dalej", "Nieśmieszny żart", "Bez przesady, Słońce było zdecydowanie lepsze", "Niesprawiedliwe, totalna ustawka" - grzmią oburzeni widzowie TVN-u.

Wszystko wskazuje na to, że niespodzianek już nie będzie - pod kostiumem Bociana, według widzów, ma znajdować się wokalistka Anna Karwan. Kogut to natomiast Krzysztof Skórzyński, dziennikarz TVN. Deszczem najprawdopodobniej jest z kolei Natasza Urbańska. To właśnie fakt, że Kogutem ma być Skórzyński, najbardziej uwiera obserwatorów.



"Mask Singer" to polska wersja formatu, który zdobył ogromną popularność w 2019 roku za sprawą emisji w Stanach Zjednoczonych ("The Masked Singer"). Zarówno amerykańska, jak i rodzima edycja programu oparta jest na koreańskim "The King of Mask Singer".

Przez program przewija się grupa celebrytów, jednak jurorzy i publiczność nie mają pojęcia, kto przed nimi występuje. Każda ze śpiewających gwiazd na scenie pojawia się w specjalnym kostiumie.

W trakcie widowiska emitowane są jedynie podpowiedzi, które mają nakierować widzów i publiczność na tożsamość danego wykonawcy. Na koniec każdego odcinka ujawniana jest tożsamość osoby, która odpadła z programu (eliminacja głosami widowni). Wśród jury, które odgaduje tożsamość uczestników są: Kuba Wojewódzki, Joanna Trzepiecińska, Kacper Ruciński oraz Julia Kamińska. W półfinale gościnnie wspierała ich dawno niewidziana wokalistka Tatiana Okupnik.