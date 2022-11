W jury programu zasiadają: Agnieszka Chylińska, Małgorzata Foremniak oraz Jan Kliment. Program od pierwszej edycji prowadzi Marcin Prokop. Przez wiele odsłon towarzyszył mu Szymon Hołownia, który od jakiegoś czasu zajmuje się polityką. Obecnie drugim gospodarzem show jest Michał Kempa - polski komik i stand-uper.



Kim jest Miłosz Bachonko?

13-letni Miłosz Bachonko z Lublina gra na akordeonie od pięciu lat. Nie tylko gra, bo sam też komponuje. Chłopczyk wyznał, że miał już okazję zagrać w legendarnej Carnegie Hall w Nowym Jorku. Miłosz od lat zdobywa czołowe miejsca w polskich i zagranicznych konkursach gry na akordeonie, w tym Grand Prix w ramach International Music Talent Competition Spring 2020. Jest też finalistą międzynarodowego telewizyjnego konkursu "Wirtuozi V4+" z 2021 r.



W "Mam talent" na castingu otrzymał Złoty Przycisk od Michała Kempy, co dało mu bezpośredni awans do półfinałów. Tam z kolei wszyscy trzej jurorzy zgodnie wcisnęli Platynowy Przycisk, który sprawił, że młody muzyk znalazł się w finale. W ostatnim etapie decyzją telewidzów zdobył najwięcej głosów, wygrywając 300 tys. zł.

"Mam Talent": Widzowie podzieleni po finale

Miłosz Bachonko to już trzeci muzyk grający na akordeonie, który wygrał program "Mam talent". Poprzednio do takiej sytuacji doszło w drugiej (Marcin Wyrostek) i dziesiątej edycji (Lukas Gogol).

Internauci po finale podzielili się na dwie grupy. Jedni uznali, że zwycięstwo należało się 13-latkowi, drudzy natomiast stwierdzili, że wynik jest niesprawiedliwy. "Super, mega się cieszę! W pełni zasłużona wygrana. Chłopak o niesamowitym talencie, a w dodatku o pięknej skromności... Po prostu najlepszy!", "Mój typ odkąd go ujrzałam, brawo, wielki talent", "Temu chłopcu ta nagroda się należała. Kibicowałam mu od samego początku. Świetny, spokojny, zrównoważony i miły chłopiec", "Chłopak jest genialny. Wygrał w pełni zasłużenie" - pisali zwolennicy jego talentu.

"Ustawka, jak nic", "Już wygrał taki talent...", "Marcin wyrostek już kiedyś wygrał, tak tylko przypomnę. Po co powtarzać drugi raz to samo", "Złoty bilet potem guzik do finału a następnie win. Chłopak bez dwóch zdań przegenialny, ale trzeci raz win akordeonisty zalatuje ustawką", "Może i talent, ale nuda" - pisała druga grupa widzów.