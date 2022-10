W jury programu zasiadają: Agnieszka Chylińska, Małgorzata Foremniak oraz Jan Kliment. Program od pierwszej edycji prowadzi Marcin Prokop. Przez wiele odsłon towarzyszył mu Szymon Hołownia, który od jakiegoś czasu zajmuje się polityką. Obecnie drugim gospodarzem show jest Michał Kempa - polski komik i stand-uper.

"Mam Talent": Co wydarzyło się w trzecim odcinku?

Pierwszym uczestnikiem trzeciego odcinka była taneczna ekipa Out Of Bounds, która do programu przyjechała z Pragi, choć jeden z tancerzy jest... Brazylijczykiem ("jesteś dobry frajer" - powiedziała do niego Chylińska). Nic więc dziwnego, że Jan Kliment z rodakami rozmawiał po czesku.



Reklama

"Poprawny występ, ale na różnym poziomie" - ocenił Kliment. "Ja odbieram to jako całość, jako show, cieszę się, że przyjechaliście do nas" - dodała Małgorzata Foremniak. "Muzyka mi się podobała do tej choreografii" - powiedziała Chylińska, a cała trójka jurorów dała "tak".



44-letni Krzysztof Nowacki jest urzędnikiem, sekretarzem gminy Oborniki, a w programie zaprezentował żonglerkę 12-kg odważnikiem do mocno tanecznej aranżacji rockowego klasyka "Highway to Hell" AC/DC. Jego występ tak spodobał się Chylińskiej, która wywołała na scenę Jana Klimenta, by spróbował swoich sił. "Idź jak przecinak" - krzyczała za swoim kolegę z jury, a Czech ku sporemu zaskoczeniu wykonał kilka ćwiczeń i jeden podrzut. "Robisz to niezwykle spektakularnie" - oceniła uczestnika Foremniak.

Wojtek Kwiatkowski to 28-latek z Poznania, który przygotował taneczny układ na rolkach.



"Pierwszy raz widziałam coś takiego" - mówiły jurorki. "Za mało to na ten program" - dodał Jan Kliment, a Wojtek usłyszał zgodne trzy razy "nie".

MoNo Guitar Duo to polsko-włoski duet, który połączyła miłość do muzyki klasycznej na gitarze. "Obejrzałam mini-spektakl między kobietą a mężczyzną, bardzo piękne" - oceniła Małgorzata Foremniak. "Widać w was kawał sztuki" - dodał Jan Kliment. "Piękny kompletny występ od pierwszej sekundy, zachwycający" - podsumowała Agnieszka Chylińska.

20-letni Kacper Pałatyński z Łowicza w programie pokazał żonglerkę jo-jo. "Ja najbardziej lubię muzykę w tych występach" - powiedziała Agnieszka Chylińska i zaczęła podśpiewywać przebój "Would I Lie To You", w oryginale znany z wersji duetu Charles & Eddie ( posłuchaj! ). "Uwielbiam takie występy, wchodzi sobie chłopak w koszulce i jeansach i mówi, że coś tam potrafi" - stwierdziła Małgorzata Foremniak. Okazało się, że Kacper jest czterokrotnym mistrzem Polski i mistrzem Europy.

Duet Jadwiga Krowiak i Sara Kreis z Chorzowa zaprezentował akrobacje na kołach do piosenki "Mamo tyś płakała" sanah i Igora Herbuta ( posłuchaj! ). "Przejmujące" - nie kryła poruszona Chylińska. "To było kompletne, jak w kole, które jest doskonałe" - stwierdziła Foremniak. "Coś niebywałego" - to Kliment, któremu szkliły się oczy.

"Flagowy występ 14. edycji 'Mam talent'" - stwierdził Marcin Prokop po występie Megi Holi. 50-latka z Łodzi przedstawiła odjazdowy performance z pomocą asystenta i partnera - Marka.

"To jest szaleństwo w piękność" - powiedział Jan Kliment. "Takiego występu jeszcze nigdy nie było, mało tego - już nigdy więcej nie będzie w tym programie" - dodała Agnieszka Chylińska. Megi zaprosił czeskiego jurora na scenę: "Zatańczymy Jan?", "Megi, jak ty czarujesz" - ucieszył się Kliment.



Iluzjonista Andre Costa pochodzi z Portugalii, a do naszego kraju trafił za sprawą swojej dziewczyny. Na scenę do roli swojego pomocnika zaprosił Marcina Prokopa, a także Agnieszkę Chylińską. "Nie wiem, jak on to zrobił" - dziwił się zaskoczony Kliment. "Nie przypominam sobie takiego numeru" - dodała zszokowana Chylińska, a Andre był kolejnym uczestnikiem, który usłyszał "3 x tak".

"Mam talent": Nikola Kawała ze Złotym Przyciskiem od Agnieszki Chylińskiej

14-letnia Nikola Kawała z miejscowości Koryta zaśpiewała "Creep" grupy Radiohead ( sprawdź! ), a jurorzy słuchali, jak zauroczeni. Spłakana Agnieszka Chylińska uciszyła publiczność i ze łzami w oczach wcisnęła Złoty Przycisk, dając nastolatce awans do półfinałów. "Ty dajesz ludziom emocje, a to jest piękne" - powiedziała Małgorzata Foremniak.

Wideo Nikola Kawała - „Creep” (cover)

16-letni Filip Kosicki zaprezentował energetyczny układ taneczny w stylu disco dance. "Jestem oczarowana, kocham ciebie w tym tańcu" - zachwyciła się Agnieszka Chylińska. "Łykam litrami to powietrze, które tu wymieszałeś" - dodała w swoim stylu Małgorzata Foremniak.

Getho Lamarre Gethomil pochodzi z Haiti, a do Polski trafił po tragicznym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło jego kraj w 2011 roku. Telewizyjni widzowie mogą go pamiętać z trzeciej edycji "Must Be The Music" w Polsacie, w której zaszedł do półfinału, a także szóstej odsłony "Mam talent". Teraz wykonał własną piosenkę w języku polskim, która zaczęła się od słów "Chciałem pani powiedzieć, jestem taki nieśmiały". W tekście padły też słowa "disco polo", na dźwięk których czerwony krzyżyk wcisnęła Agnieszka Chylińska. Później wyjaśniała, że tak reaguje właśnie na ten gatunek muzyczny.

"Jesteś najsłodszym cukierkiem, który rozpuszcza mi się w ustach" - cieszyła się Małgorzata Foremniak. "Jesteś taki czaruś, że mi się bardzo podobasz" - dodał Jan Kliment, a Gethomil również usłyszał "trzy x tak".