W 14. edycji programu "Mam talent" uczestników oceniają: Agnieszka Chylińska, Małgorzata Foremniak oraz Jan Kliment. Program od pierwszej edycji prowadzi Marcin Prokop. Przez wiele odsłon towarzyszył mu Szymon Hołownia, który od jakiegoś czasu zajmuje się polityką. Drugim gospodarzem show jest Michał Kempa - polski komik i stand-uper.

W poprzednich edycjach zwycięzcami zostali kolejno: Melkart Ball (duet akrobatyczny), Marcin Wyrostek (akordeonista), Magda Welc (wokalistka), Kacper Sikora (wokalista), Delfina Przeszłowska i Bartosz Byjoś (akrobatyka), Tetiana Halicyna (malowanie piaskiem), Adrian Makar (wokalista), Aleksandra Kiedrowicz (akrobatyka), Jakub Herfort (wokalista), Lukas Gogol (akordeonista), Duo Destiny (adagio akrobatyczne), Maria Gawlik i Julian Waglewski (duet akrobatyczny) i tancerz Krzysztof Jaros.

Reklama

Średnia oglądalność programu systematycznie spada, od blisko 5,4 mln widzów w 2009 r. do nieco ponad 1,8 mln w 13. edycji (jesień 2021 r.).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Mam Talent". Marcin Prokop: Szymon Hołownia był jak hiszpańska mucha zamknięta w puszce, Michał Kempa jest swobodny, osadzony, spokojny Newseria Lifestyle

"Mam talent" - finał. Kto wystąpi?

Zwycięzca wybrany głosami telewidzów otrzyma 300 tys. zł. Na tym etapie nie liczą się opinie jurorów.

Jako pierwsza na scenie pojawiła się 12-letnia tancerka Vanessa Kujawiak, która w finale znalazła się jako laureatka dzikiej karty.

"Brawo, ty jesteś jak ostry zawodnik. Cały czas idziesz do przodu, jesteś fenomenalna. Kochają cię widzowie" - komentowała Małgorzata Foremniak.

"Ogromnie się cieszę, że powróciłaś, że ludzie ci zaufali i ci kibicowali" - dodała Agnieszka Chylińska. "Niesamowity występ, brawo" - podkreślił Jan Kliment.

Instagram Post Rozwiń

Waldek Kukurowski swój pokaz rowerowych sztuczek przedstawił jako lunatykowanie, które przerwał dźwięk budzika.

"Po prostu rozwalasz system, ty tańczysz na tym rowerze, my cię wszyscy kochamy" - cieszył się Jan Kliment. "Nie wiem, jak ci się odwdzięczę za ten występ. Po prostu bądźmy w kontakcie" - zachęciła Małgorzata Foremniak.

Instagram Post Rozwiń

Teatr Sztuka Ciała zaprezentował kompletnie odleciany pokaz, w którym grupa wyszła zza szklanej szyby telewizora, a jedna z aktorek wciągnęła Agnieszkę Chylińską do swojego show.



"Bardzo się cieszę, że został wyróżniona w ten sposób. Rozkwitam ogromną miłością do mojej rodziny" - cieszyła się jurorka. "Rodzina Addamsów może wam czyścić buty. Jesteście grupą, która zdarza się na tysiąc lat. Najwyższy czas, żeby zobaczył was świat" - podkreśliła Małgorzata Foremniak.

"Jesteście bardzo kreatywni, świetne to było" - dodał krótko Jan Kliment.

Instagram Post Rozwiń

Pochodząca z Ukrainy 14-letnia gimnastyczka Daria Umańska pokazała akrobacje na linie, a jurorzy oklaskiwali ją na stojąco.

"Owocem jest dawanie nam niezwykłych emocji. Jesteś piękna, pracowita i bardzo się cieszę, że doszłaś tak daleko" - mówiła wzruszona Agnieszka Chylińska.



"Jestem oszołomiona! Jaki to jest stopień trudności! Miałam dzisiaj dreszcze. Wspaniały, wspaniały, wspaniały" - komentowała Małgorzata Foremniak.

Instagram Post Rozwiń

Martyna Stawowy to 7-letnia tancerka, której występ rozczulił jurorów.

"Jesteś zjawiskiem, brak mi słów, żeby cię wychwalić" - zachwycała się Małgorzata Foremniak. "Wspierajcie, nie naciskajcie, bo to jest niesamowity talent" - zaapelował do rodziców dziewczynki Jan Kliment. "Brawa dla ciebie" - dodała Agnieszka Chylińska.

Instagram Post Rozwiń

Laura Florentyna Dziąba jest jedną z dwóch śpiewających uczestniczek tego finału. W programie sięgnęła po balladę "Un-Break My Heart" ( sprawdź! ) z repertuaru Toni Braxton, a na scenie wokalistkę wsparła Sienna Gospel Choir.



"Masz tak niezwykle przejmujący ten głos" - oceniła Małgorzata Foremniak. "Podziwiam twoją siłę, jesteś niesamowita" - dodał Jan Kliment. "To pragnienie śpiewania jest dla ciebie bardzo ważne, to jest absolutnie szczere i to jest ta siła" - podkreśliła Agnieszka Chylińska.

Instagram Post Rozwiń

Po występie Pawła Haczkura (pole dance) jurorzy zaczęli klaskać na stojąco. Uczestnik na scenie pojawił się w koszulce z napisem "Always believe in yourself" ("Zawsze wierz w siebie").



"Ależ ciężka praca, ilość wyrzeczeń - nawet nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. To nie jest tylko ta przysłowiowa rurka" - komentowała Agnieszka Chylińska.



"To jest nieziemskie, myślę że możesz wygrać ten program" - nie miał wątpliwości Jan Kliment. "Jesteś wybitny, to już jest sztuka. Tym co robisz, dajesz niesamowitą siłę" - dodała Małgorzata Foremniak.

Instagram Post Rozwiń

Paula Biskup w programie zaśpiewała własną piosenkę "Terapia".

"Jestem zachwycona twoim występem. Cieszę się, że twój wokal szuka nowych form" - oceniła fachowo Agnieszka Chylińska. "Jestem twoją wielką fanką" - stwierdziła Małgorzata Foremniak, a Jan Kliment uznał, że Marcin Prokop może zostać menedżerem młodej wokalistki.

Instagram Post Rozwiń

Duet Jadwiga Krowiak i Sara Kreis (akrobatyka powietrzna) dał dynamiczny pokaz, w którym dziewczyny były m.in. zawieszone na swoich włosach.

"Zachwyt, niebywałe, nie wiem, gdzie u was jest ta granica. Sam bym na was zagłosował" - powiedział Jan Kliment. "Podziw miesza się ze strachem, ekscytacją i gęsią skórką. Jakie niezwykłe musi być u was zaufanie" - oceniła Małgorzata Foremniak. "Znowu zaszalały nam dziewczyny, rewelacja, brawa dla was" - podsumowała Agnieszka Chylińska.



Instagram Post Rozwiń

Jak ostatni na scenie zaprezentował się akordeonista Miłosz Bachonko, laureat Platynowego Przycisku. 13-latek ponownie wykonał autorską kompozycję, a pomagała mu orkiestra Teatru Muzycznego w Lublinie.

"Jesteś geniuszem, niesamowity, nieziemski, trzeba cię słuchać, słuchać i słuchać" - powiedział Jan Kliment, a Małgorzata Foremniak porównała go do Fryderyka Chopina. "Nie mam żadnych słów, poza poczuciem chwili, że świat będzie cię bardzo chciał" - dodała na koniec Agnieszka Chylińska.

Zdobywca drugiego miejsca Paweł Haczkur otrzymał nagrodę 20 tys. zł.



Instagram Post Rozwiń

"Mam talent 14" - końcowa kolejność w finale:

1. Miłosz Bachonko

2. Paweł Haczkur

3. Martyna Stawowy

4. Laura Florentyna Dziąba

5. Waldek Kukurowski

6. Vanessa Kujawiak

7. Paula Biskup

8. Daria Umańska

9. Teatr Sztuka Ciała

10. Jadwiga i Sara.