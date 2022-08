9 sierpnia w amerykańskiej edycji "Mam talent" rozpoczęły się półfinały na żywo. W trzeciej serii tego etapu (w nocy z wtorku na środę polskiego czasu) zaśpiewała Sara James. 14-letnia Polka na scenie pojawiła się jako 11., ostatnia z kolei.

Młoda wokalistka sięgnęła po przebój "Rocket Man" Eltona Johna ( posłuchaj! ), a jej występ zachwycił jurorów, publiczność w studiu i telewidzów. Na Twitterze nie zabrakło zachwyconych głosów internautów.

"Zostałam powalona przez Sarę James. Myślałam, że oglądam Alicię Keys w 'AGT' ["America's Got Talent"]", "Elton John powinien być dumny", "Nie oglądam na co dzień 'Mam talent', ale Sara James ma wspaniały głos", "Nie mam słów na zachwyty", "Serio, mamy nową mega gwiazdę w drodze" - czytamy w komentarzach na Twitterze.

"Sara James właśnie udowodniła, dlaczego to ona wygra 'AGT'. Co ty na to Eltonie Johnie?" - zaczepił brytyjskiego gwiazdora jeden z internautów, a inni wprost uważają, że sir Elton powinien zaśpiewać z 14-latką w duecie.

Sara James - jaka jest w szkole? Koledzy z klasy zdradzają

Podczas gdy oczekujemy na rezultaty półfinału (powinniśmy poznać je jutro nad ranem), Faktowi udało się porozmawiać z klasowymi kolegami wokalistki. Uczniowie Społecznej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Podstawowej w Słubicach, do której Sara James przeniosła się po siódmej klasie zdradzili, jaką Sara jest uczennicą i koleżanką. "Trochę się baliśmy, jak to będzie" - przyznaje jeden z jej kolegów, Antek Natkański.

Klasowi znajomi chwalą dziewczynkę za to, że zawsze jest kreatywna. "Z nią nigdy nie jest nudno, zawsze się coś dzieje, ma tyle energii, pomysłów" - mówi Julia Dudzinski. Dyrektorka szkoły sądzi nawet, że obecność Sary scaliła ich klasę. "Wprowadziła dobrą energię, stali się bardziej zgrani, dobrze to na nich wpłynęło, a i sama Sara dobrze się z nimi poczuła" - mówi Agnieszka Zwierzchaczewska.

