"Mam talent": Weszła na scenę i zalała się łzami. Jurorzy usłyszeli wstrząsającą historię

Jayy Nunez dała emocjonalny występ w najnowszym odcinku amerykańskiego "Mam talent". Uczestniczka opowiedziała wstrząsającą historię na temat śmierci swoich rodziców. To wyznanie oraz jej śpiewa poruszył jurorów.

29-letnia Jayy Nunez na co dzień mieszka w Filadelfii, ale urodziła się na Dominikanie. Uczestniczka przyznała, że mówiła swoim rodzicom, że kiedyś wystąpi w "Mam talent".

Gdy Sofia Vegara zapytała 29-latkę o to, gdzie teraz są jej rodzice, ta ze łzami w oczach odparła, że nie żyją. Następnie próbująca swoich sił wokalistka przyznała, że mama i tata zginęli na jej oczach podczas napadu na ich rodzinny sklep.

"Musiałam stać się rodzicem dla mojego rodzeństwa i przestałam wtedy gonić za swoimi marzeniami. To był dla nas długi proces. W końcu zdecydowałam się, że skupię się na muzyce. Wiem, że [rodzice] patrzą na mnie i kochają mnie cały czas. Liczę, że są dziś ze mnie dumni" - opowiadała Jayy.



