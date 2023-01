Emil & Dariel to duet wiolonczelistów, którzy w swoich występach interpretują największe przeboje muzyki rozrywkowej. W "Mam talent" zadebiutowali w dziewiątym sezonie, docierając do finałowej 12.

W tamtym czasie ich występy oceniali Howard Stern, Howie Mandel, Heidi Klum oraz Mel B. Tym razem po raz pierwszy zaprezentowali się przed Simonem Cowellem.

Emil & Dariel zmiażdżeni przez jurora "Mam talent"

Ich spotkanie z wymagającym jurorem nie skończyło się tak, jakby na pewno tego oczekiwali. W programie duet wykonał utwór grupy A-ha "Take On Me".

Mimo owacji ze strony publiczności, bezlitośni byli dla nich jurorzy. Cowell pierwsze, co zrobił po ich występie, to zapytał, czy ich występ po powrocie do "Mam talent" był lepszy niż te, które dali wiele lat temu. "Wypadliście podobnie jak za ostatnim razem, ale to wciąż działa. Dobrze się bawiłam" - mówiła Heidi Klum.

Zdecydowanie chłodniej występ ocenił Howie Mandel. "Doceniam, że się tu pojawiliście i że zrobiliście karierę, ale to jest gwiazdorska wersja 'Mam talent' i od sezonu dziewiątego poprzeczka poszła dużo wyżej. I nie wiem, czy dziś daliście radę do niej doskoczyć. Ale uwielbiam was i uważam, że jesteście znakomitymi muzykami" - komentował.

Bezlitosny dla uczestników był natomiast Simon Cowell. "Mam tutaj pewien problem. Jesteście utalentowani, wybraliście świetny utwór, ale obaj jesteście nudni. Nie chciałem być niemiły, ale uważam, że osobowość jest dużą częścią bycia gwiazdą. Więc czego mi brakuje?" - wypalił.

Wideo Cellos Never ROCKED So Hard! | Emil & Dariel Perform "Take On Me" by A-ha | AGT: All-Stars 2023

Muzycy zaczęli się tłumaczyć, że bardzo chcą dzielić się swoją muzyką ze światem, uwielbiają robić to, co robią i występować dla ludzi, jednak ich słowa w ogóle nie trafiały do Cowella. "Nie mów tego w kółko. Powiedz mi coś interesującego" - ripostował wyraźnie zestresowanego i zakłopotanego uczestnika.

"Jeżeli miałbym powiedzieć o nas coś ciekawego, to obaj studiowaliśmy stomatologię i chcieliśmy zostać dentystami. Simon, twoje zęby wyglądają znakomicie" - mówił.

Cowell nie przyjął jednak komplementu i powiedział wprost, że chciałby usłyszeć o tym, co ich inspiruje, coś co jest ich marzeniem. "Nie mówcie do mnie proszę, że jesteście tylko dentystami!" - rugał uczestników. Na koniec dodał, że to nie on tu ma prawo wyboru i życzył powodzenia w głosowaniu.



Internauci bronią uczestników i atakują Cowella

Ostatecznie po miażdżącej opinii jurora i niepomyślnym głosowaniu Emil & Dariel pożegnali się z show. Pod ich występem na Youtube pojawiło się jednak sporo komentarzy broniących ich oraz krytykujących atak Cowella.

"Simon stracił nad sobą kontrolę", "Simon, to jest program o talencie, a nie o charyzmie. Koleś dosłownie zapomniał, ile ma lat, był wystraszony. Upokorzyłeś go", "Jestem zła na Simona, to nie było zabawne, nie można w taki sposób upokarzać ludzi!".