Choć jej kariera po zajęciu drugiego miejsca w programie "Idol" (2002 rok) zapowiadała się zachęcająco, wokalistka szybko zniknęła ze sceny.

Zanim to jednak nastąpiło udało jej się nagrać dwa albumy "Przeznaczenie" i "Nie znasz mnie", wylansować w 2003 roku piosenkę "Żałuję" ( sprawdź! ), a kolejnych pięciu latach nagrać m.in. duety z Arturem Gadowskim i Łukaszem Zagrobelnym (przebój "Nie kłam, że kochasz mnie" - posłuchaj! , z filmu "Nie kłam kochanie").

W 2015 roku pojawiły się informacje o powrocie wokalistki do branży muzycznej i wzmianki o nowej płycie. Sama Ewelina Flinta to potwierdziła zdradzając też, dlaczego odsunęła się na dłuższy czas w cień.

"Doszłam do takiego momentu, kiedy miałam ochotę po prostu się schować. Potrzebowałam odpocząć od show-biznesu i nabrać do niego dystansu. Teraz, po tylu latach obserwacji, jak to wygląda z boku, czuję się dużo mądrzejsza. Mimo że nie pojawił się nowy album cały czas grałam koncerty, więc kontakt z publicznością trwał nieprzerwanie" - powiedziała.

17 lat od premiery ostatniej płyty Eweliny Flinty, wokalistka zapowiada wreszcie nowy album. Jak się będzie nazywać i kiedy dokładnie się ukaże? Tego jeszcze nie wiadomo.

Póki co Ewelina zaprezentuje go na żywo podczas koncertu prapremierowego, który odbędzie się 2 sierpnia w Kinokawiarni Stacja Falenica w Warszawie.

Gwiazda "Idola" podtrzymuje tajemniczą atmosferę - na pytania fanów o pierwszy singel z płyty, odpowiada, że nie może powiedzieć, kiedy się ukaże.

"Płyty jeszcze nie ma. Praca trwa. Trzeba jeszcze wiele dźwięków nagrać. Utwory są natomiast zaaranżowane, dlatego możemy zagrać ten koncert" - pisze w jednym z komentarzy.

Wokalistka zawsze kojarzona była z długimi rudymi lokami. Obecnie sporo się zmieniła - wygląda dojrzalej, skróciła też włosy.

