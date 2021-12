Wielką triumfatorką tegorocznej Eurowizji Junior została Ormianka, Malena. I choć wszyscy polscy widzowie kibicowali Sarze James, to nie udało jej się zwyciężyć - zajęła ostatecznie drugie miejsce. Jak co roku, po zakończeniu konkursu, opublikowano wyniki oglądalności. Okazuje się, że Eurowizja cieszyła się mniejszym zainteresowaniem nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach Europy.

Tak wyglądał występ Sary James na Eurowizji Junior 2021! [WIDEO] W tej chwili podano statystyki oglądalności z pięciu krajów. W trzech z nich - Polsce, Hiszpanii i Francji - konkurs od lat cieszy się dużą popularnością. Wygląda na to, że zainteresowanie spadło nie tylko w Polsce, bo wśród zebranych danych najniższa oglądalność była we Włoszech, a konkurs oglądało tam zaledwie... 15 tysięcy widzów! Zaledwie kilka lat temu, w 2014 roku, gdy wygrał Vincenza Cantiello, konkurs oglądało 150 tysięcy osób. W Holandii konkurs oglądało 175 tysięcy widzów, a rok temu było to 319 tysięcy (niemal podwójny spadek).

W Hiszpanii natomiast po raz pierwszy od wielu lat Eurowizję Junior oglądało poniżej miliona widzów - dokładniej było to 991 tysięcy osób. Tak wyglądała oglądalność całego konkursu, a choć fragment wydarzenia włączyło w telewizji 4,4 miliona Hiszpanów. Francuzi byli gospodarzami Eurowizji Junior 2021, więc nie dziwi fakt, że oglądalność wzrosła o drugie tyle w stosunku do zeszłego roku - występ Enzo oglądało 1 683 000 widzów.



Eurowizja Junior 2021: oglądalność w TVP spadła

Według wirtualnemedia.pl konkurs za pośrednictwem TVP śledziło 2 408 451 osób, co oznacza, że Telewizja Polska miała 18,61% udziału w rynku. Te wyniki nie mogą napawać optymizmem, bo według danych zeszłoroczną Eurowizję Junior oglądało ponad dwa miliony widzów więcej - 4 468 407, a udział w rynku wynosił 29,34%.

Swój własny pomiar, MOR (Model Oglądalności Rzeczywistej) stosuje natomiast TVP. Według tych danych średnia oglądalność była na poziomie 2,9 mln widzów, a w piku (szczytowym momencie - przyp. red.) miało to być nawet 4,9 miliona widzów. W porównaniu do zeszłorocznych danych to nadal jest spadek - Eurowizję Junior 2020 miało w piku śledzić aż 7,42 miliona widzów.



Co mogło wpłynąć na te, o wiele słabsze, wyniki oglądalności? W ubiegłym roku Puchar Świata w skokach narciarskich pokazywało TVP, a program telewizyjny był ułożony w taki sposób, by widzowie nie musieli wybierać pomiędzy zawodami a konkursem piosenki. Tym razem oba wydarzenia działy się w jednym czasie, a oglądalność niemal idealnie podzieliła się - skoki oglądało 2 393 665 osób (dla porównania - Eurowizję Junior 2021 oglądało 2 408 451 widzów - przyp. red.).

W Paryżu Polskę reprezentowała utalentowana 13-letnia wokalistka, Sara Egwu James, która podczas występu w centrum La Seine Musicale zaśpiewała piosenkę "Somebody".

"Somebody" to utwór napisany specjalnie dla Sary na Eurowizję Junior 2021 przez znany i ceniony zespół autorów w składzie: Patryk Kumór, Tom Martin, Dominik Buczkowski-Wojtaszek oraz Jan Bielecki.