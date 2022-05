W pierwszym półfinale Konkursu Piosenki Eurowizji w Turynie na scenie wystąpią reprezentanci siedemnastu krajów. 10 najlepszych awansuje do wielkiego finału w sobotę, dołączając do Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i gospodarza, Włoch.

Jakie nastroje panują wśród fanów, którzy przyjechali do Turynu, by na miejscu przeżywać emocje towarzyszące największej europejskiej imprezie muzycznej, która przed telewizory przyciąga setki milionów widzów? Jakie szanse dają Krystianowi Ochmanowi, który o finał powalczy w czwartek, 12 maja?

- Niektórzy lubią naszą tegoroczną piosenkę, bo jest bardzo emocjonalna. W ubiegłym roku byliśmy jednymi z faworytów, więc w tym roku mamy trochę mniejsze oczekiwania. Szanse Polski są całkiem duże. Jesteście wysoko u bukmacherów, prawda? Krystian Ochman na pewno awansuje. Nie wiem jak to powiedzieć po polski ale... powodzenia! - mówią Szwajcarzy w rozmowie z Interią.

Reklama

Fani z Islandii podkreślają, że Eurowizja jest tym, czym żyją. - Płaczemy, mamy gęsią skórkę, ekscytujemy się. Wszystkie emocje jakie można poczuć na raz. W brokacie!

- Jesteśmy wolontariuszami, pomagamy ochronie, pilnujemy kolejki, mówimy, czego nie można wnosić, np. parasolki, plastikowych butelek. To jest nasza praca. Cieszymy się, że możemy gościć Eurowizję w swoim mieście. Kocham Turyn, jestem dumna - dodaje Włoszka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Eurowizja 2022: Jurorzy już głosują! INTERIA.PL

Podobnego zdania o Polaku są fani z Hiszpanii, którzy ściskają kciuki za swoją reprezentantkę - Chanel.

- "River" jest bardzo dobrą piosenką. Głos Krystiana jest niesamowity. Mam nadzieję, że awansujecie do finału. Występ nie jest może moim ulubionym, ale myślę, że awansuje. Kto wie, może pierwsza dziesiątka? - zastanawiają się.

W gronie faworytów jest reprezentująca Grecję Amanda Tenfjord z utworem "Die Together".



- Grecja co roku na Eurowizję stara się wysłać coś chwytliwego. Jednocześnie wybieramy świetnych piosenkarzy. Amanda jest znakomitą wokalistką, pochodzi z Norwegii. Imponuje mi, że nasz występ został tak dobrze odebrany po opublikowaniu wideoklipu. Mamy nadzieję, że w tym roku awansujemy, tak jak poprzednio. Jestem wielką fanką polskiej piosenki. Jest w moim top 3. Mam nadzieję, że Polska awansuje do finału. Uwielbiam głos Krystiana Ochmana, jest imponujący. Bardzo lubię piosenkę. Będę jej słuchać także po Eurowizji - to zdanie Greczynki.

Wideo Amanda Georgiadi Tenfjord - Die Together - Greece 🇬🇷 - Official Music Video - Eurovision 2022

Fanki z Holandii na konkurs postanowiły się przebrać.

- Ponieważ nigdy nie mogłyśmy się tak ubrać, chodzimy do pracy, gdzie trzeba ubierać się normalnie. A my nie chcemy być normalne! Chcemy tak wyglądać! To świetna okazja ubrać się w coś błyszczącego. Podczas Eurowizji cały świat się jednoczy. Cały świat to ogląda. Pierwszy raz byłyśmy rok temu w Rotterdamie, zakochałyśmy się i teraz chcemy jeździć na Eurowizję co roku!

- Muzyka jednoczy. To język nas wszystkich. Szczególnie teraz, w tym trudnym dla Europy czasie związanym z pandemią tak ważne jest by być razem i świętować. Także ze względu na to, co dzieje się na Ukrainie. Chcemy przeżywać to razem jako Europejczycy.

Wyjątkowe wzruszenia zapewnili fani z Ukrainy. Przypomnijmy, że Kalush Orchestra z tego kraju według ostatnich notowań jest głównym faworytem do zwycięstwa w wielkim finale.



- Jeśli Ukraina wygra, chciałabym, aby w zamian za całe wsparcie jak nam okazaliście, Eurowizję zorganizowała Polska. Musiałam uciekać przed wojną i nie jestem w stanie wyrazić wdzięczności za to, co zrobiliście. Teraz mieszkam w Szwecji i moi polscy znajomi nadal okazują mi wsparcie. Nie ma słów, które mogłyby opisać naszą wdzięczność. Kiedyś mówiliśmy, że jesteśmy bratnimi narodami, z dzisiejszym agresorem. Teraz wiemy, że mamy tylko jedną siostrę, Polskę - powiedziała Ukrainka.



Eurowizja 2022: Kto brylował na turkusowym dywanie? 1 / 11 Kalush Orchestra, to reprezentanci Ukrainy. Muzycy otrzymali zgodę na opuszczenie swojego kraju mimo trwającej w nim wojny. Źródło: Getty Images Autor: Daniele Venturelli/WireImage udostępnij

O awansie do finału (po 10 najlepszych wykonawców z każdego półfinału) decydują punkty przyznawane w stosunku 50:50 przez jurorów i telewidzów. Jurorzy będą oceniać występy wszystkich tegorocznych uczestników dokładnie na 24 godziny wcześniej niż widzowie. Próby jurorskie, podczas których członkowie jury wystawiają swoje oceny odbędą się kolejno w poniedziałek i środę.

Eurowizja 2022: Jak w Turynie wypadnie Krystian Ochman? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Eurowizja 2022: Jak w Turynie wypadnie Krystian Ochman? Wygra lub będzie w czołówce 63% Zakończy rywalizację w środku stawki finałowego koncertu 15% Ochman awansuje do finału, ale tam zajmie jedno z końcowych miejsc 9% Odpadnie już w półfinale 13%

głosów: 8585

Eurowizja 2022 - uczestnicy pierwszego półfinału w kolejności występowania:

1. Ronela Hajati (Albania) - "Sekret" - posłuchaj!

2. Citi Zēni (Łotwa) - "Eat Your Salad" - posłuchaj!

3. Monika Liu (Litwa) - "Sentimentai" - posłuchaj!

4. Marius Bear (Szwajcaria) - "Boys Do Cry" - posłuchaj!

5. LPS (Słowenia) - "Disko" - posłuchaj!

6. Kalush Orchestra (Ukraina) - "Stefania" - posłuchaj!

7. Intelligent Music Project (Bułgaria) - "Intention" - posłuchaj!

8. S10 (Holandia) - "De Diepte" - posłuchaj!

9. Zdob şi Zdub & Advahov Brothers (Mołdawia) - "Trenulețul" - posłuchaj!

10. MARO (Portugalia) - "Saudade, Saudade" - posłuchaj!

11. Mia Dimšić (Chorwacja) - "Guilty Pleasure" - posłuchaj!

12. REDDI (Dania) - "The Show" - posłuchaj!

13. LUM!X feat. Pia Maria (Austria) - "Halo" - posłuchaj!

14. Systur (Islandia) - "Með Hækkandi Sól" - posłuchaj!

15. Amanda Georgiadi Tenfjord (Grecja) - "Die Together" - posłuchaj!

16. Subwoolfer (Norwegia) - "Give That Wolf A Banana" - posłuchaj!

17. Rosa Linn (Armenia) - "Snap" - posłuchaj!

W drugim półfinale pojawi się reprezentant Polski Krystian Ochman z piosenką "River". Finał festiwalu odbędzie się 14 maja.

Clip Ochman River

Łukasz Smardzewski, Turyn