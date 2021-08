Earth Festival Uniejów 2021: Kwiat Jabłoni dla czystej Polski

Jacek i Kasia Sienkiewiczowie dali się poznać szerszej publiczności w składzie grupy Hollow Quartet. Zespół w 10. edycji "Must Be The Music" dotarł do półfinału. "To jest cudne, cudne, cudne, wspaniałe, wspaniałe, wspaniałe! Tylko grać, grać, grać!" - zachęcała wtedy Kora. "Zagraliście niby spokojnie, ale ile tu było muzyki! Było bardzo wyraziście. Szukaliśmy wad, ale niestety nie znaleźliśmy" - śmiał się Adam Sztaba.

W 2018 r. Jacek i Kasia utworzyli rodzinny duet Kwiat Jabłoni, który błyskawicznie podbił sieć. W ich repertuarze znajdują się śpiewne po polsku przez oboje artystów piosenki, w warstwie muzycznej łączące akustyczne instrumenty z elektroniką.

"Pomysł na nietypowe zestawienie mandoliny z fortepianem i dwoma wokalami został zaczerpnięty z nowego projektu amerykańskich muzyków: Brada Mehldau'a i Chrisa Thile. Do tego Kasia i Jacek dołączają elektroniczną perkusję tworząc wyjątkową, świeżą i nowoczesną mieszankę brzmień" - tak opisywano ich twórczość jeszcze przed wydaniem debiutanckiej płyty.

Pierwszy album "Niemożliwe" wydali w 2019 roku. Na płycie znalazły się takie przeboje jak "Dziś późno pójdę spać", "Wzięli zamknęli mi klub" czy "Dzień dobry", hitem stał się również tytułowy utwór. Szybko zostali okrzyknięci jednym z muzycznych objawień 2019 r.

W tym samym roku wystąpili na najważniejszych muzycznych wydarzeniach w Polsce, m.in. na festiwalu Pol'and'Rock, Open'er czy Enea Spring Break. Kasia i Jacek otrzymali także wyróżnienie na gali Mateuszów Trójki oraz byli nominowani w plebiscycie Róże Gali.



Dwa lata później zaprezentowali kolejną płytę "Mogło być nic". Wydawnictwo zostało świetnie przyjęte zarówno przez fanów, jak i dziennikarzy muzycznych. Album zadebiutował na pierwszym miejscu zestawienia najlepiej sprzedających się płyt w Polsce i w niecały miesiąc od premiery uzyskał status złotej płyty.

Pol'and'Rock Festival 2020: Kwiat Jabłoni ze Złotym Bączkiem 1 / 13 Na czele grupy Kwiat Jabłoni stoi rodzeństwo - Jacek i Kasia Sienkiewicz, syn i córka Kuby Sienkiewicza, lidera Elektrycznych Gitar Źródło: WOŚP Autor: Bartek Muracki udostępnij

Przy okazji stworzyli teledysk do piosenki "Przezroczysty świat", który wyróżniał się na tle innych oryginalną koncepcją. Zespół postawił w centrum miasta przezroczysty kontener aranżując go na intymny i wypełniony ulubionymi przedmiotami pokój. Muzycy weszli do środka wieczorem i czekali, jak na taką sytuację zareagują ludzie. Podczas trwania wydarzenia, pod Teatrem Polskim w Poznaniu, zespół i publiczność oddzielała szyba, co dobitnie ukazywało sytuację pandemiczną na świecie.



"Postanowiliśmy po raz pierwszy zrobić teledysk, którego ostateczna wersja miała zaskoczyć́ nas samych. Po prostu reportaż. Nie mieliśmy pojęcia, jaki będzie efekt końcowy, z jakimi reakcjami spotkamy się podczas realizacji pomysłu. Weszliśmy do przeszklonego pokoju ustawionego w samym sercu Poznania i przez godzinę patrzyliśmy na ludzi zatrzymujących się obok nas. Ciekawe było dla nas nie tylko to, jak ludzie próbowali się z nami komunikować, ale również jak my sami staraliśmy się odnaleźć w tej sytuacji" - opowiadali.

Kwiat Jabłoni stworzył również kilka utworów we współpracy z innymi polskimi artystami. Między innymi wspólnie z Ralphem Kaminskim nagrali "Wodymidaj", z Julią Pietruchą stworzyli nową wersję "Dróg prostych", a razem z sanah, Arturem Rojkiem i Vito Bambino odświeżyli wielki przebój Skaldów "Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał".



Przypomnijmy, że w najbliższą niedzielę (22 sierpnia) Kwiat Jabłoni zaprezentuje się podczas Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Polski w Uniejowie. Transmisja imprezy w Telewizji Polsat i na stronie Interii.



