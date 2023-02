Paweł Domagała o udziale w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Lubię takie wyzwania

W ostatnim czasie program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" przeszedł kilka zmian. W nowej edycji zobaczymy nowego prowadzącego, Macieja Rocka, a za stołem jurorskim zasiądzie troje, a nie czworo jurorów, jak miało to miejsce w przeszłości.

Twoja Twarz Brzmi Znajomo TYLKO U NAS: Daniel Jaroszek pierwszym uczestnikiem "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wyłonionym w castingu! Obok Małgorzaty Walewskiej i Roberta Janowskiego pojawi się po raz pierwszy Paweł Domagała. 39-latek jest jednym z najpopularniejszych polskich wokalistów i aktorów.

W rozmowie z Interią Domagała zapowiada, że nowe wyzwanie będzie dla niego świetną zabawą. - Dostałem propozycję bycia jurorem, a teraz akurat rozrywka telewizyjna jest czymś co mnie interesuje, przygotowuję nawet swój program, więc chciałem zobaczyć, jak to wygląda od tej drugiej strony. Lubię takie wyzwania i lubię mylić tropy - opowiada Katarzynie Ulman nowy juror.

Reklama

W przeszłości uczestnicy "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" kilkukrotnie wcielali się niego w programie. Teraz to on będzie oceniał kolegów po fachu, którzy zamienią się w największe gwiazdy światowej i polskiej muzyki. - Mam takie podejście, że to ma być dobra zabawa. To jest rozrywka. Nie traktuję tego jako talent show - zapowiada.

Nowy sezon programu wystartuje w wiosennej ramówce Polsatu. Pierwszy odcinek zostanie wyemitowany w piątek o 3 marca o 20:00 w Polsacie!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Paweł Domagała o udziale w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Lubię wyzwania INTERIA.PL

Kim jest Paweł Domagała, nowy juror "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"?

Na koncie ma występy w serialach "Barwy szczęścia", "Powiedz TAK!", "Prosto w serce", "Druga szansa", "O mnie się nie martw" i filmach "Gotowi na wszystko. Exterminator", "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach", "Planeta singli", "Wkręceni" (obie części). Ostatnio pracuje nad serialem Polsatu "Rafi" .

Jego muzyczna przygoda na dobre rozpoczęła się w listopadzie 2016 r., kiedy to wypuścił debiutancki album "Opowiem ci o mnie". Dwa lata później do sprzedaży trafiła płyta "1984", która przyniosła wielki przebój "Weź nie pytaj" (ponad 143 mln odsłon). Powstały liczne parodie i przeróbki tego nagrania, jak m.in. "Hymn matek" (prawie 22 mln, sprawdź! ) czy "Weź nie kichaj" Kabaretu Paranienormalni ( sprawdź! ).

Instagram Post Rozwiń

"Nikt się nie spodziewał i nikt nie wierzył, tylko ja i Łukasz Borowiecki (jest współautorem piosenek Domagały - przyp. red.). 'Opowiem ci o mnie' zrobiliśmy w nakładzie 3 tys. Marzyliśmy, żeby zszedł, zajęło to 1 dzień. 'Weź nie pytaj' miało być niekomercyjną, niszową piosenką, łącznie sprzedaliśmy ponad 110 tys. płyt... Nikt nie chciał nam organizować pierwszej trasy, wyprzedała się cała w tydzień... Wszystko dzięki Wam, jesteśmy i funkcjonujemy tylko dzięki Wam" - podsumowywał Paweł Domagała przed premierą trzeciej płyty "Wracaj" z listopada 2020 r.

Clip Paweł Domagała Łe Łe

W listopadzie 2022 roku wydał wyczekiwany album "Narnia". W rozmowie z Mateuszem Kamińskim dla Interii tłumaczył, co najmocniej inspiruje go do pisania.

- Szczerze mówiąc, kiedy piszę, to nie myślę o słuchaczach, tylko o sobie i o tym co przeżywam. A potem, jeśli się okazuje, że ktoś ma podobną wrażliwość, przemyślenia, przeżycia, to jest mi tylko miło i to jest wzruszające, gdy dostaję wiadomości w stylu "Mam tak samo". W momencie pisania piosenek traktuję je jako mój pamiętnik. Na pewno nie myślę, jak to zostanie odebrane - pod względem tekstowym i muzycznym. Po prostu piszę - mówił.

Oprócz nowej roli, jaką będzie jurorowanie w programie, ostatni intensywny czas aktor spędza na planie serialu "Rafi". - "Rafi", jeśli chodzi o aktorstwo, to najważniejsza do tej pory rzecz, jaką zrobiłem. Ten serial to był pomysł mojej żony Zuzy i mój, a teraz jesteśmy w trakcie zdjęć. "Rafi" to taka metafizyczna, bajkowa komedia obyczajowa. (...) To prosta historia. Jest chłopak-wirażka, który umiera i dostaje drugą szansę - musi zejść na ziemię i naprawiać pewne rzeczy, co oczywiście uruchamia siły dobra i zła. Na resztę zapraszam już do oglądania, a do słuchania na nowej płycie jest piosenka "Rafi", która powstała z myślą o serialu - mówił w rozmowie z Interią.

Wideo youtube

Czytaj też: