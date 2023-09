Pierwszy występ w drugim odcinku nowego sezonu "Twoja twarz brzmi znajomo" przypadł w udziale Marcinowi Jauszkiewiczowi, który wykazał się dużym dystansem do siebie, biorąc udział w totalnie pokręconym występie jednej z bardziej dynamicznych kapel, jaką jest Red Hot Chili Peppers. Wyskoczył na scenę z nagim torsem i rytmicznie zaśpiewał utwór "Can’t Stop". Co na to Paweł Domagała?

"Jestem zachwycony, bardzo mi się podobało. I też doceniam to, że miałeś tak dużo rzeczy do ogarnięcia. Ja bym tego nie ogarnął. I jeszcze w życiu bym się nie odważył bez koszulki" - mówił.



Jakub Gąsowski wylosował piosenkę "Eyes Closed" Eda Sheerana. Jego największą obawą w wykonaniu tego utworu był oddech, czyli to, na co szczególną uwagę zawsze zwraca Małgorzata Walewska. Czy tym razem to wychwyci?

"Muszę ci powiedzieć, że na początku miałeś duży problem ze znalezieniem tonacji. Dobrze jest usłyszeć najpierw w głowie dźwięk, który masz wyprodukować, żeby mieć pewność, że trafiłeś w tonację. W momencie, kiedy już musiałeś mocniej oprzeć, to było bez pudła i było bardzo pięknie. Faktycznie, jak mówisz masz tenorowy jasny głos, to jednak jest trochę ciemniejszy od Eda Sheerana. Ale tak czy inaczej wykonałeś piękną robotę aktorską, za którą ci jestem bardzo zobowiązana" - komentowała.



Zwyciężczyni pierwszego odcinka, Jagoda Szydłowska przeobraziła się w wokalistę grupy MODJO - Yanna Destagnola. Czy ostatnia wygrana dodała jej skrzydeł i teraz też wzniosła się na wyżyny z piosenką "LADY (hear me tonight)"?

Wielki przebój Sławy Przybylskiej zaśpiewany w Polsacie. Jak wypadł?

"Droga młodzieży, tak się tańczyło kiedyś w klubach" - przemówił do widowni Robert Janowski. I dodał ciekawostkę- Bardzo lubiłem wtedy chodzić do klubów, bo wtedy jeszcze można było pogadać. Muzyka nie była wtedy tak głośno, więc można było zamienić słowo z kolegą lub koleżanką. Oceniając występ powiedział zwięźle - Pięknie poszłaś w pierwszym odcinku. W tym nie poszłaś tak jak wcześniej.

Magda Kumorek otrzymała od grzyba romantyczną piosenkę wielkiej damy polskiej sceny, Sławy Przybylskiej. Ten czarujący utwór z tekstem Agnieszki Osieckiej "Miasteczko Portofino" przeniósł nas w lata 70-te. Czy to wykonanie przypadło do gustu Pawłowi Domagale?

Zdjęcie Magdalena Kumorek jako Sława Przybylska / Maciej Zawada/Polsat / materiały prasowe

"Ja się bardzo cieszę, że jesteś w studiu, a nie w Portofino, bo mogłem to zobaczyć. Uważam, że jesteś taką osobą z klasą, nie ważne kiedy byś żyła, czy kiedyś, czy w przyszłości, czy wiecznie, jak Edyta Górniak. I świetnie wykonujesz utwory, które mają w tytule miłość i miasto, także czekam na 'Miłość w Zakopanym"- stwierdził.

Piąty na scenie pojawił się "elektryczny" Nick Sinckler. W utworze musiał dać się na tyle poskromić, żeby zaśpiewać liryczny utwór Libianki Fonji "People". Najtrudniejsze było dla niego zadanie aktorskie, bo brakowało mu ruchu na scenie. Na szczęście nie zawiódł jurorów.

"Uwierzyłem Ci. Zaczarowałeś mnie, wciągnąłeś mnie w ten klimat. Jestem ci też wdzięczny i chylę czoła za poskromienie swojego ADHD, co było może najtrudniejszym twoim zadaniem. Podobało mi się bardzo - podsumował wdzięcznie Robert Janowski.

Ewelina Flinta znana z rockowego grania zmieniła się tym razem w kuszącą, eteryczną Titiyo. Tę szwedzką piosenkarkę kojarzymy głównie z hitem, nagranym ponad 20 lat temu. "Come Along". I właśnie ten utwór usłyszeliśmy na scenie "Twoja twarz brzmi znajomo". Jak poradziła sobie z nim Ewelina, która w poprzednim odcinku była doskonałą Lizzo?

Zdjęcie Pola Gonciarz jako Beyonce w "Twoja twarz brzmi znajomo" / Maciej Zawada/Polsat / materiały prasowe

"Skąd ty to złapałaś? Przez tydzień zaśpiewałaś barwą Titiyo. Jak? Wodziłem wzrokiem za tobą. Gdzie nie poszłaś ty, łaziłem za tobą ja, i słuchałem cię z wielką radością. Świetna robota. A poza tym, jak mówiłaś wcześniej z Maciejem, nabywamy tu nowych kompetencji, ale żeby je nabyć , naprawdę kochani, musimy zapomnieć o tym, co umiemy. Brawo Ewelinka, brawo ty" - rozpływał się Robert Janowski.

Skoro było coś dla dojrzałych widzów, to nadszedł czas również na młodsze pokolenie. Nutę rapu zaserwował Kuba Szmajkowski w piosence "Humble" Kendricka Lamara. Był to dla niego duży przeskok muzyczny, bo zaledwie tydzień wcześniej wcielił się w legendę muzyki rockowej Justina Haywarda z The Moody Blues. Zarówno pierwsze, jak i drugie wykonanie dalece odbiegało od stylistyki artystycznej Kuby. Czy tym razem również wykonał swoją pracę na szóstkę?

Paweł Domagała z pewnością ją docenił, poprzedzając pochwałę wstępem. "Muszę powiedzieć, że jestem wielkim fanem Kendricka Lamara. Uważam go za największego artystę XXI wieku. To jest pierwszy muzyk, który dostał Puzlitzera. Jego teledyski to są dzieła sztuki. Wiadomo, Kendrick jest tylko jeden, ale tu było duże zaskoczenie dla mnie. Jestem pod ogromnym wrażeniem" - przyznał.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kuba Szmajkowski jako Kendrick Lamar w „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” Polsat

Odcinek zakończyła Pola Gonciarz występem fenomenalnej Beyonce z piosenką "If I Were A Boy". Jak przyznała młoda artystka, najtrudniejsze w wykonaniu tego utworu jest wokal, sposób poruszania się i pewność siebie. Czy zbliżyła się do ikony popu?

"Wyglądasz zjawiskowo, miałaś tę pewność siebie w głosie. Naprawdę jesteś do zjedzenia. Bardzo mi się spodobały te momenty spokojne, natomiast przy tym Powerze trochę ci zabrakło. Pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć. Ona jest wokalistką pełną parą. Ty się świetnie ruszasz, natomiast zabrakło ci trochę wielkości głosu. Wyglądasz jednak tak pięknie, że nie mogę się napatrzeć" - oceniła Małgorzata Walewska.

Głosami jury i uczestników, wygrał Kuba Szmajkowski. Czek na 10 tysięcy złotych przekazał podopiecznym Fundacji Przylądek Nadziei, która ratuje dzieci z nowotworem.