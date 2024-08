Justyna Steczkowska obecna jest na polskiej scenie od wielu lat. Zaczynała, śpiewając w rockowych i jazzowych zespołach, jednak prawdziwy skok w jej karierze nastąpił w 1994 r. za sprawą programu "Szansa na sukces".

Artystka jest doświadczona, jeśli chodzi o telewizyjne programy typu talent show. Nie tylko zasłynęła dzięki jednemu z nich, lecz także - już jako uznana wokalistka - wystąpiła w roli jurorki w innym. Telewidzowie mieli okazję śledzić jej trenerskie poczynania w TVP, za sprawą "The Voice of Poland". Teraz przed artystką stoi kolejne jurorskie wyzwanie.

Justyna Steczkowska zasiądzie za stołem jurorskim w najnowszej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". 21. edycja show Polsatu zapowiada się iście gwiazdorsko. Oprócz niej w roli jurorów wystąpią bowiem Małgorzata Walewska - obecna w programie od jego początków - Piotr Gąsowski oraz Stefano Terrazzino.

Justyna Steczkowska została jurorką w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Dołączając do programu Polsatu Justyna Steczkowska wiedziała, że będzie to niepowtarzalne doświadczenie. W niedawnym wywiadzie dla Polsat.pl zdradziła, że jej zdaniem tego typu format, jest łatwiejszy do oceniania, niż typowy talent show. "Zwykłe talent show służy temu, żeby pokazać światu, że ktoś śpiewa albo tworzy muzykę. Szukamy tam kogoś, kto będzie się w tej dziedzinie rozwijał, cieszył publiczność swoim talentem i trzymamy kciuki, żeby się udało. Wielu uczestników po wygranej w programie ma duże oczekiwania związane z tym zawodem, ale rzeczywistość bywa okrutna i nie zawsze się to udaje" - podkreśliła wokalistka.

Uważa, że ocenianie uczestników "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" będzie łatwe

Według Justyny Steczkowskiej "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" jest czystą rozrywką. Uczestnicy programu zdołali bowiem odnieść już sukcesy w branży, dzięki czemu nie pokładają w programie nadziei na rozwój swojej kariery. Jest to dla nich raczej zabawa i możliwość podjęcia ciekawego wyzwania.

"Każdy z nich przekracza granice swoich własnych możliwości. To naprawdę trudne, ale wspaniale rozwija osobowość i możliwości wokalne. Przydaje się potem w ich własnej pracy, poszerzając spektrum możliwości. Wszyscy ich podziwiamy i bijemy im brawo. Dlatego to łatwiejsze zadanie dla jury" - wyjaśniła Justyna Steczkowska w rozmowie z Polsat.pl.

"Nie sądzę, żeby któryś z uczestników 'Twoja Twarz Brzmi Znajomo' przychodząc do tego programu, nastawiał się na to, że po programie nagle stanie się osobą, która będzie pisać i śpiewać swoje własne piosenki, pociągnie za sobą tłumy, stadiony... Ale to nie znaczy wcale, że tak się nie wydarzy, bo wielu z nich ma naprawdę nieprawdopodobny, wokalny talent" - kontynuowała artystka.

Artystka wyznała, że nie zamierza "być heterą" i "się mądrzyć"

Wokalistka zdradziła, czego mogą spodziewać się po niej telewidzowie. Justyna Steczkowska nie zamierza być surowym jurorem. Obiecała, że będzie doceniała ciężką pracę uczestników. "Nie będę starała się mądrzyć. Naprawdę doceniam pracę uczestników, bo połączenie śpiewu i aktorstwa jest naprawdę trudne. I jestem pewna, że będę doceniać ich ciężką pracę i talent, no chyba że ktoś już będzie tak strasznie fałszował, to nie będę udawała, że tego nie słyszę" - wyznała.

Przed uczestnikami show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" stawiane są ogromne wyzwania

Gwiazda podkreśliła, że przed uczestnikami programu stawiane są naprawdę trudne wyzwania. Dobry występ w przebraniu, często z trudnym repertuarem, niedopasowanym do zdolności wokalnych danego artysty, to nie lada wyczyn. "To kawał roboty, jeszcze w tej masce, w przebraniu i w krótkim czasie. To potrójnie trudne" - stwierdziła Steczkowska.

"Doceniałam uczestników, nie będąc w jury, więc nie sądzę, żeby nagle się to zmieniło. Nie stanę się heterą, która nagle wszystkim będzie mówiła, jak mają śpiewać. No nie" - podsumowała artystka. Czy widzowie Polsatu polubią Justynę Steczkowską w nowej roli? Przekonamy się już we wrześniu.