W wiosennej ramówce Polsatu w 2023 roku nie mogło zabraknąć hitu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". W programie zobaczymy Pawła Domagałę jako nowego jurora oraz Maćka Rocka w roli prowadzącego.

Jako uczestnicy pojawią się m.in.: Piotr Stramowski, Julia Kamińska, Krzysztof Ibisz, Daria oraz Natalia Janoszek.

W rozmowie z Interią Julia Kamińska zdradziła, że jest już po pierwszych próbach i rozmowach na temat tego, jak wyglądać ma jej udział w show.

- Na razie jest to początek, ale początek bardzo fajny. Miałam już pierwszą próbę, miałam kilka rozmów wprowadzających na czym polega ten program. Jest tyle zasad, ograniczeń i nie wiem, czy czasami ktoś nas nie próbuje czymś przestraszyć lub ośmielić. Przede wszystkim trzeba skupić się na sobie i trzeba się tym bawić. Ważne jest ,aby w miarę możliwości poczuć spokój, co jest ekstremalnie trudne, zwłaszcza gdy jest się uczestnikiem - opowiadała aktorka.



Maciej Dowbor zdradza sekret "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" Julii Kamińskiej

Przy okazji Maciej Dowbor, stojący obok Kamińskiej, zdradził jej jeden z sekretów programu.

- Mogę zdradzić ci małą tajemnicę, abyś poczuła się pewniej jako mężczyzna. Założą ci akcesorium, które będzie udawało męskie przyrodzenie. Zakładany jest taki ochraniacz jak w judo lub hokeju i podobno jak się to założy, to wszystkie dziewczyny mówią, że od razu łapią taki trochę... [Dowbor wykonał gest męskiego, luźnego kroku]. Podobno dziewczyny bardzo lubią u nas wcielenia facetów. Gdzieś tam są ich niespełnione potrzeby pokazania, że "mogę ci przywalić na ulicy" - wyznał prezenter.



- Mogę ci przywalić na ulicy i bez tego. Nie potrzebuje żadnego suspensorium do przywalania- żartowała Kamińska.

Zapytana przez naszego dziennikarza aktorka o to, kim chciałaby zostać w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", odpowiedział bez zastanowienia.



Kim w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" chciałaby być Julia Kamińska?

- Chciałabym trochę wyjść ze swojej strefy komfortu i takim wyjściem byłoby wcielenie się w Marlene Dietrich, która zawsze była mi bliska i marzę o zrobieniu tej postaci. Jej głos był bardzo głęboki, bardzo niski, więc jeżeli mi się uda, to będę musiała ten głos obniżyć - komentowała.

Przy okazji Kamińska przyznała, że udział w programie może zbiec się z wypuszczeniem przez nią płyty.

- Mam nadzieje, że uda nam się wydać płytę na wiosnę i że nam się to splecie z tym treningiem wokalnym i że uda nam się wygospodarować na to czas. Mam już wstępnie przygotowane dwie nowe piosenki i gotowe scenariusze do teledysków - zdradziła.

Na koniec Maciej Dowbor przypomniał, że początkowo nikt nie brał programu na serio, a po czasie okazał się on wielkim hitem.

- Ten program jest fascynujący. Nikt nie wiedział, co z tego wyjdzie i nikt nie spodziewał się, że to będzie takie fajne. Wszyscy myśleli, ze to będą jakieś tam przebieranki, nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, że to jest kawał artystycznej pracy - podsumował



Nowy sezon "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zadebiutuje w Polsacie 3 marca (piątek) o godzinie 20:00.