W "The Voice Senior" zachwycali się nie tylko jego głosem. Kim jest Piotr Salata?

Właśnie ruszyła piąta już edycja "The Voice Senior" w którym występują uczestnicy powyżej 60. roku życia.



Doświadczonych wiekowo wokalistów oceniają Maryla Rodowicz, Alicja Węgorzewska, Tomasz Szczepanik z grupy Pectus oraz Halina Frąckowiak, która nieoczekiwanie dla wielu widzów TVP zastąpiła uwielbianego Piotra Cugowskiego.

"The Voice Senior": Piotr Salata podbił serca wszystkich trenerów

Jednym z uczestników sobotniego pierwszego odcinka był Piotr Salata, który do programu przyjechał z żoną Elżbietą, synem Mateuszem i jego żoną, którzy wspierali go za kulisami.

61-letni wokalista na scenie zaśpiewał przebój "How Wonderful You Are" Gordona Haskella i zachwycił wszystkich czterech trenerów. Maryla Rodowicz zachwycała się nie tylko głosem Piotra, ale także jego urodą. Nie zabrakło pytań, czy synowie Piotra Mateusz i Jan są równie przystojni - trenerki wywołały nawet Mateusza na scenę.

Ostatecznie Piotr Salata pokierował się "męską solidarnością", wybierając na swojego opiekuna Tomasza Szczepanika. Widzowie usłyszeli jeszcze jeden utwór w wykonaniu uczestnika - mowa o przeboju "Georgia On My Mind" spopularyzowanym przez Raya Charlesa. To właśnie ten numer w 2013 r. Piotr Salata zaśpiewał w drugiej edycji "The Voice of Poland".

Wówczas na castingu odwrócił wszystkie fotele trenerów i szybko znalazł się w gronie faworytów. W etapie nokautów Marek Piekarczyk kompletnie zaskoczył widzów, odrzucając wokalistę ze swojej drużyny, co zdaniem wielu było jednym z największych błędów w tamtej edycji.

Kim jest Piotr Salata?

Urodzony w Końskich wokalista obdarzony jest oryginalną, barytonową barwą głosu. Jeszcze w latach 80. razem z zespołem Trzeci Kamień od Słońca wziął udział w konkursie Debiuty na festiwalu w Opolu. Występował też na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu i Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze. Szersza publiczność poznała go w 2002 r., gdy zwyciężył telewizyjną "Drogę do gwiazd" w TVN.



Piotr Salata ma w dorobku płyty "Czuła gra" (2012), "PS" (2016), duety z Gordonem Haskellem ("W Rio", "Żywago") i Robertem Janowskim ("I tak od lat"). W ostatnim czasie koncertuje z programem "Piosenki z ekranu", przypominając polskie hity z seriali i filmów.