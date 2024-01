W "The Voice Senior" nie mogła przestać płakać. Kto doprowadził do łez Halinę Frąckowiak?

Oprac.: Michał Boroń The Voice Senior

Dekadę po występie w "The Voice of Poland" do TVP powrócił Piotr Salata - tym razem 61-letni wokalista pojawił się w rozpoczętej właśnie nowej edycji "The Voice Senior". Okazało się, że uczestnik podbił serca wszystkich trenerów.

Zapłakana Halina Frąckowiak w "The Voice Senior" /TVP