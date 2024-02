"The Voice Senior": Znamy zwycięzcę show TVP. Ogłoszono pilne wieści

Na początku roku ruszyła piąta już edycja "The Voice Senior" w którym występują uczestnicy powyżej 60. roku życia.



Doświadczonych wiekowo wokalistów oceniają Maryla Rodowicz, Alicja Węgorzewska, Tomasz Szczepanik z grupy Pectus ( sprawdź! ) oraz Halina Frąckowiak, która nieoczekiwanie dla wielu widzów TVP zastąpiła uwielbianego Piotra Cugowskiego.

Reklama

"The Voice Senior": Finał piątej edycji 1 / 14 Alicja Węgorzewska, Maryla Rodowicz, Halina Frąckowiak i Tomasz Szczepanik Źródło: AKPA

Wielki finał "The Voice Senior". Goście specjalni w show TVP

W sobotni wieczór pokazano finałowy odcinek - występy ośmiu uczestników zostały nagrane wcześniej. Każdy z trenerów do ostatniego etapu mógł zabrać po dwóch podopiecznych.

Do finału awansowali: Lucyna Mazur i Roman Wojciechowski (drużyna Maryli Rodowicz), Piotr Salata i Wojciech Kwiatkowski (podopieczni Tomasza Szczepanika), Róża Frąckiewicz i Regina Rosłaniec-Bavcevic (ekipa Haliny Frąckowiak) oraz Tadeusz Talarek i Małgorzata Kraszkiewicz (team Alicji Węgorzewskiej). Ostatni odcinek podzielono na dwa etapy - trenerzy wybierali po jednym uczestników ze swoich drużyn, a wyboru zwycięzcy dokonali widzowie TVP spośród czwórki najlepszych w głosowaniu SMS.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zapowiedź finału piątej edycji "The Voice Senior" TVP

W pierwszej części finału, ośmioro uczestników zaśpiewało utwory dedykowane bliskim im osobom, dzieląc się z widzami nie tylko talentem, ale i osobistą historią. Z kolei czwórka najlepszych prezentowała dwie piosenki - przebój, który pozwolił im podbić serca trenerów i widzów podczas wcześniejszych etapów programu oraz drugi utwór (wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie były to premierowe numery).

Do ścisłego finału awansowali Piotr Salata ("How Wonderful You Are" Gordona Haskella i "Czas nas uczy pogody" Grażyny Łobaszewskiej), Tadeusz Talarek ("Powróćmy jak za dawnych lat" w wersji Krzysztofa Krawczyka i "Bella Bella Donna" Janusza Gniatowskiego i Jana Danka), Roman Wojciechowski ("It's a Man's Man's Man's World" Jamesa Browna i "Jednego serca" Czesława Niemena) i Regina Rosłaniec-Bavcevic ("Caruso" Lucia Dalli i "Tylko mnie poproś do tańca" Anny Jantar).

W roli gości specjalnych pojawili się 91-letnia Sława Przybylska, trio tenorów Tre Voci oraz Zbigniew Zaranek, zwycięzca poprzedniej edycji "The Voice Senior".

Duet prowadzących - Marta Manowska i Rafał Brzozowski - ogłosił, że zwycięzcą piątej edycji została Regina Rosłaniec-Bavcevic ( sprawdź! ). Poza statuetką laureatka otrzymała również 50 tys. zł. Wokalistka ze wzruszenia zalała się łzami. "Ja się cała trzęsę" - powiedziała. "Dziękuję, że uwierzyliście we mnie" - dodała.