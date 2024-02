Na początku roku ruszyła piąta już edycja "The Voice Senior" w którym występują uczestnicy powyżej 60. roku życia.



Doświadczonych wiekowo wokalistów oceniają Maryla Rodowicz, Alicja Węgorzewska, Tomasz Szczepanik z grupy Pectus oraz Halina Frąckowiak, która nieoczekiwanie dla wielu widzów TVP zastąpiła uwielbianego Piotra Cugowskiego.

Reklama

"The Voice Senior": Znamy finalistów show TVP

W sobotę o osiem miejsc w finale rywalizowało 16 uczestników. Każdy z trenerów do ostatniego etapu mógł zabrać po dwóch podopiecznych.

Do finału awansowali: Lucyna Mazur i Roman Wojciechowski (drużyna Maryli Rodowicz), Piotr Salata i Wojciech Kwiatkowski (podopieczni Tomasza Szczepanika), Róża Frąckiewicz i Regina Rosłaniec-Bavcevic (ekipa Haliny Frąckowiak) oraz Tadeusz Talarek i Małgorzata Kraszkiewicz (team Alicji Węgorzewskiej).

Najwięcej emocji wzbudziły właśnie wybory Alicji Węgorzewskiej. Tym razem jej uznania nie zdobyła 86-letnia Waleria Molenda, która mimo mimo poważnej infekcji gardła zaśpiewała wzruszający "List do matki" ( sprawdź! ) znany z wykonania Violetty Villas. Pani Waleria we wcześniejszych etapach podbiła serca telewidzów. "Co sobotę czekałam na panią Walerię", "Pani Waleria to fenomen", "Po raz kolejny pokazała pani klasę", "Dla mnie to pani już wygrała", "Cudowna", "Klasa sama w sobie" - zachwycają się internauci.



Wideo Waleria Molenda | „List do matki” | Półfinał | The Voice Senior 5

Brak faworytki w finale rozczarował obserwujących, którzy nie kryli emocji na profilach "The Voice Senior" w mediach społecznościowych. "To jakiś żart", "Pani Waleria powinna być w finale", "Rozczarowanie, słabo pani Alicjo, słabo", "Gdy śpiewa pani Waleria to ja płaczę. Cudownie śpiewa. Kocham i dla mnie wygrała ten sezon, ale wydaje mi się, że finał mógłby być dla pani Walerii zbyt stresujący i emocjonalny" - czytamy w komentarzach.

Alicja Węgorzewska w uznaniu zasług faworytki widzów postanowiła zaprosić ją do wspólnego występu na swoim koncercie. Dodajmy, że sobotni występ pani Walerii zebrał już ponad 7,5 tys. odsłon i jest to drugi najlepszy wynik z grona półfinalistów (ponad 13 tys. ma Regina Rosłaniec-Bavcecic).