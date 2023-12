"The Voice Senior": Wyrzucenie Piotra Cugowskiego to nie koniec zmian! Co już wiemy?

Program ze śpiewającymi seniorami (uczestnicy powyżej 60. roku życia) na antenie TVP2 zadebiutował pod koniec 2019 r. Od tego czasu wyemitowano w sumie cztery edycje, które kolejno wygrywali Siostry Szydłowskie (drużyna Urszuli Dudziak), Barbara Parzeczewska (opiekunem był Andrzej Piaseczny), Krzysztof Prusik (pod opieką nieżyjącego już Witolda Paszta) i Zbigniew Zaranek (ekipa Maryli Rodowicz).

Jak większość mutacji "The Voice" również obsada "The Voice Senior" przechodziła zmiany. W połowie sierpnia w TVP niespodziewanie potwierdzono, że Piotra Cugowskiego zastąpi Halina Frąckowiak. Pozostali trenerzy (Maryla Rodowicz, Alicja Węgorzewska i Tomasz Szczepanik z grupy Pectus) zachowali swoje fotele.



Co ciekawe sam Cugowski wyraził chęć bycia trenerem w kolejnej edycji talent show. To że wokalista chciał trenować uczestników kolejnej edycji, potwierdził również jego menedżer, Maciej Durczak w rozmowie z Plotkiem. Co więcej przedstawiciel artysty ujawnił, że piosenkarz był nawet zaproszony do programu TVP.

"Piotr dostał zaproszenie do kolejnej edycji 'The Voice Senior', lecz finalnie TVP zrezygnowała z jego udziału. Bez wyjaśnienia" - stwierdził.

Krótki komentarz na temat odejścia Cugowskiego z "The Voice Senior" na Facebooku zamieściła Maryla Rodowicz. "Też mi brakuje Piotra" - napisała.

Zmiana na stanowisku trenera to niejedyna nowość. W roli współprowadzącej ponownie pojawi się Marta Manowska, która w TVP prowadzi również show "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości". Manowska prowadziła pierwsze trzy edycje "The Voice Senior", w ubiegłej zastąpiła ją prezenterka Małgorzata Tomaszewska, która obecnie jest w ciąży. Od drugiej odsłony współprowadzącym jest Rafał Brzozowski, który pojawił się za Tomasza Kammela.

Serwis Wirtualnemedia.pl podał, że nowy sezon show zadebiutuje 6 stycznia 2024 r. i będzie emitowany w sobotnim prime-time.



Tak jak poprzednio, program został wcześniej nagrany wraz z finałowymi występami uczestników. Wyniki zostaną ogłoszone w części live, zwycięzcę wybiorą widzowie w głosowaniu sms.