W ostatnich tygodniach media donosiły głównie o zmianach na fotelu trenerskich w "The Voice Kids". Z programem pożegnał się Dawid Kwiatkowski, a jego miejsce zajęła Natasza Urbańska. Reszta trenerów pozostawała ta sama. Młodych uczestników oceniać będą Tomson i Baron oraz Cleo.

Następne poznaliśmy skład trenerski "The Voice of Poland". Tutaj doszło do zaskakującego ruchu produkcji oraz TVP i nie zdecydowano się na żadną zmianę. W 14. sezonie zobaczymy: Lanberry, Marka Piekarczyka, Tomsona i Barona oraz Justynę Steczkowską.

Zaskakująca zmiana w "The Voice Senior". Nic tego nie zapowiadało

Od 13 sierpnia w TVP trwają nagrania do piątego sezonu "The Voice Senior". Wiadomo było jeszcze przed ich startem, że dojdzie do zmiany wśród prowadzących. Będącą w ciąży Małgorzatę Tomaszewską zastąpi w programie Marta Manowska. Towarzyszyć będzie jej Rafał Brzozowski.

Już podczas nagrań okazało się, że w składzie trenerskich doszło do nieoczekiwanej zmiany. Z programem po jednym sezonie pożegnał się Piotr Cugowski . Jego miejsce zajmie Halina Frąckowiak. Reszta składu pozostaje bez zmian. Są to: Alicja Węgorzewska, Maryla Rodowicz oraz Tomasz Szczepanik z zespołu Pectus.



Halina Frąckowiak komentuje zaproszenie do "The Voice Senior"

"Muzyka jest dla naszych uczestników możliwością spełnienia siebie. Pozwala im żyć naprawdę i w muzyce są do końca. Bywa też tak, że mamy już uformowanych wokalistów czy wokalistki i właściwie nie musieliby startować w programie, ale decydują się na to. Według mnie robią to po to, aby pokazać, że są, że mają światu jeszcze dużo do zaoferowania" - cytuje Frąckowiak Plejada.



Zdjęcie Piotr Cugowski w "The Voice Senior" / VIPHOTO / East News

"Jest tu bardzo wielu wspaniałych, wrażliwych ludzi z otwartymi sercami, czasem zdenerwowanych, z ogromną tremą. Myślę, że nas trenerów to także dotyczy. Nie chciałabym popełnić jakiegoś błędu" - dodała Frąckowiak.

"My, trenerzy, musimy być bardzo odpowiedzialni za każde słowo, za każdy wybór. Naszym zadaniem jest wyłowić i ofiarować możliwość większego istnienia tym, który mają ogromny talent, ale nie zaniedbać też tych, którzy nie są gotowi, aby pójść dalej. Zawsze mówię, że tam, gdzie jest muzyka, jest miłość. Każdej osobie występującej na scenie, życzę, żeby była pierwsza — wygrała program, była szczęśliwa, dostrzeżona. Życzę, żeby wszyscy cały czas mogli śpiewać profesjonalnie lub żeby muzyka cały czas była ich pasją" - przyznała.

"The Voice Senior" widzowie będą mogli oglądać na początku 2024 roku.