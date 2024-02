Maryla Rodowicz z pilnym apelem. Poruszające słowa w "The Voice Senior"

W sobotni wieczór pokazano finałowy odcinek "The Voice Senior" - występy ośmiu uczestników zostały nagrane wcześniej. Każdy z trenerów do ostatniego etapu mógł zabrać po dwóch podopiecznych.

Do finału awansowali: Lucyna Mazur i Roman Wojciechowski (drużyna Maryli Rodowicz), Piotr Salata i Wojciech Kwiatkowski (podopieczni Tomasza Szczepanika z grupy Pectus), Róża Frąckiewicz i Regina Rosłaniec-Bavcevic (ekipa Haliny Frąckowiak) oraz Tadeusz Talarek i Małgorzata Kraszkiewicz (team Alicji Węgorzewska). Ostatni odcinek podzielono na dwa etapy - trenerzy wybierali po jednym uczestników ze swoich drużyn, a wyboru zwycięzcy dokonali widzowie TVP spośród czwórki najlepszych w głosowaniu SMS.

Wielki finał "The Voice Senior". Poruszające słowa Maryli Rodowicz

Trenerzy zdecydowali, że w ścisłym finale znaleźli się Piotr Salata ("How Wonderful You Are" Gordona Haskella i "Czas nas uczy pogody" Grażyny Łobaszewskiej), Tadeusz Talarek ("Powróćmy jak za dawnych lat" w wersji Krzysztofa Krawczyka i "Bella Bella Donna" Janusza Gniatowskiego i Jana Danka), Roman Wojciechowski ("It's a Man's Man's Man's World" Jamesa Browna i "Jednego serca" Czesława Niemena) i Regina Rosłaniec-Bavcevic ("Caruso" Lucia Dalli i "Tylko mnie poproś do tańca" Anny Jantar).

Duet prowadzących - Marta Manowska i Rafał Brzozowski - ogłosił, że zwycięzcą piątej edycji została Regina Rosłaniec-Bavcevic ( sprawdź! ). Poza statuetką laureatka otrzymała również 50 tys. zł. Wokalistka ze wzruszenia zalała się łzami. "Ja się cała trzęsę" - powiedziała. "Dziękuję, że uwierzyliście we mnie" - dodała.

Podczas części na żywo nie zabrakło również innych poruszających momentów. Uczestnicy i trenerzy opowiadali o swoich doświadczeniach w roli babć i dziadków, a także o wspomnieniach związanych ze swoimi babciami i dziadkami. To wówczas apel do swoich dzieci skierowała Maryla Rodowicz.

"Chciałabym być babcią, ale nie jestem jeszcze babcią, chociaż mam troje dzieci i czekam na to" - powiedziała trenerka show TVP.

Królowa polskiej piosenki ma troje dzieci: Jana (ur. 1979) i Katarzynę (ur. 1982) ze związku z Krzysztofem Jasińskim oraz Jędrka (ur. 1987) z zakończonego burzliwym rozwodem małżeństwa z Andrzejem Dużyńskim.