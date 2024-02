Na początku roku ruszyła piąta już edycja "The Voice Senior" w którym występują uczestnicy powyżej 60. roku życia.



Doświadczonych wiekowo wokalistów oceniają Maryla Rodowicz ( sprawdź! ), Alicja Węgorzewska, Tomasz Szczepanik z grupy Pectus oraz Halina Frąckowiak, która nieoczekiwanie dla wielu widzów TVP zastąpiła uwielbianego Piotra Cugowskiego.

"The Voice Senior": Smutne wyznanie Maryli Rodowicz

W sobotnim odcinku odbędzie się półfinał, w którym wystąpi po czterech uczestników z każdej drużyny. Za tydzień poznamy ostateczne rozstrzygnięcia w wielkim finale (tylko ogłoszenie wyników odbędzie się na żywo).

W drużynie Maryli Rodowicz do dalszego etapu przeszli Lucyna Mazur ( zobacz! ), Roman Makowski ( zobacz! ), Ewa Bohdanowicz ( zobacz! ) i Roman Wojciechowski ( zobacz! ).

Królowa polskiej piosenki na scenie jest od 55 lat, jednak nie zawsze odnosiła same sukcesy. Przed kamerami show TVP otwarcie przyznała się do wielkiej porażki.

"Na pewno porażką dla mnie jest to, że nie kochają mnie media. Radia nie grają moich piosenek i to właściwie od 30 lat. Mimo, że wydaję naprawdę regularnie płyty. No i nic... To jest przykre, to jest moja porażka" - wyznała na planie półfinałowego odcinka Maryla Rodowicz.

Sposobem na dotarcie do słuchaczy okazał się internet, gdzie gwiazdę obserwują liczni (także dużo młodsi) fani.

"Wrzucam moje piosenki na Facebooka. Właściwie nie ma dnia, żebym nie wrzucała jakiegoś zdjęcia na Instagram. I to mnie ratuje - internet" - podkreśliła Maryla Rodowicz. Jej profil na Instagramie śledzi ponad 148 tysięcy obserwujących. Na Facebooku jest ich ponad 250 tysięcy, a na TikToku już ponad 280 tysięcy.



"I tak to się doturlałam do dzisiaj i trwa to 55 lat, ludzie. Mam bardzo bogate plany i jeszcze was zaskoczę" - zdradziła wokalistka, która jest trenerką "The Voice Senior" od trzeciej edycji. Trzy razy także na czerwonym fotelu zasiadała Alicja Majewska.