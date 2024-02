Maryla Rodowicz aż osłupiała w "The Voice Senior"! Co ujawnił Tomasz Szczepanik?

Na początku roku ruszyła piąta już edycja "The Voice Senior" w którym występują uczestnicy powyżej 60. roku życia.



Doświadczonych wiekowo wokalistów oceniają Maryla Rodowicz, Alicja Węgorzewska, Tomasz Szczepanik z grupy Pectus ( sprawdź! ) oraz Halina Frąckowiak, która nieoczekiwanie dla wielu widzów TVP zastąpiła uwielbianego Piotra Cugowskiego.

"The Voice Senior": Kto wystąpi w finale show TVP?

W sobotę zostanie pokazany finałowy odcinek - występy zostały nagrane wcześniej, ogłoszenie wyników odbędzie się na żywo z udziałem czwórki najlepszych. Każdy z trenerów do ostatniego etapu mógł zabrać po dwóch podopiecznych.

Do finału awansowali: Lucyna Mazur i Roman Wojciechowski (drużyna Maryli Rodowicz), Piotr Salata i Wojciech Kwiatkowski (podopieczni Tomasza Szczepanika), Róża Frąckiewicz i Regina Rosłaniec-Bavcevic (ekipa Haliny Frąckowiak) oraz Tadeusz Talarek i Małgorzata Kraszkiewicz (team Alicji Węgorzewskiej). Wyboru zwycięzcy dokonają widzowie TVP spośród czwórki najlepszych w głosowaniu SMS.

Na nietypowe wyzwanie przed kamerami zdecydował się Tomasz Szczepanik.

"Uwielbiam odkurzać i wstaję rano, włączam odkurzacz. Muszę odkurzyć, bo inaczej nie usiądę do śniadania" - niespodziewanie zdradził lider zespołu Pectus.

Maryla Rodowicz nie była w stanie ukryć zdumienia, słysząc słowa kolegi z trenerskiej loży. "Mówisz poważnie?" - dopytała.

Alicja Węgorzewska, próbując zrozumieć nietypowe zainteresowanie wokalisty, również zaczęła drążyć temat. "Masz natręctwa?" - zapytała mezzosopranistka.



"Tak! Muszę odkurzyć wszędzie... Odkurzam, kończę, i wtedy robię sobie kawę, śniadanie" - odparł Tomasz Szczepanik.

Maryla Rodowicz postanowiła wykorzystać wyznanie muzyka do swoich celów: "To wpadaj do mnie, odkurzysz, a ja ci zrobię śniadanie".