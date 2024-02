"Jolka, Jolka pamiętasz" z niezapomnianym wokalem Felicjana Andrzejczaka to jeden z największych przebojów w wieloletniej historii Budki Suflera. To również jeden z najważniejszych utworów polskiej sceny rockowej.

W "The Voice Senior" postanowił zmierzyć się z nim podopieczny Tomasza Szczepanika, biznesmen o rockowej duszy - Wojciech Kwiatkowski.

Już w trakcie utworu zachwycony był trener uczestniczka. Zachwyty przełożyły się na sukces w programie. Wokalista awansował do półfinału talent show.



Widzowie pod wrażeniem wykonania piosenki Budki Suflera

Komplementów pod nagraniem na Youtube z "The Voice Senior" nie szczędzili uczestnikowi widzowie.

"Pięknie oddany przekaz", "Świetne wykonanie, głos zbliżony do głosu z Budki Suflera", Super wykonanie", "Głos świetny", "Wow, Wojtek", "Boże kochany, ależ on zaśpiewał" - pisali fani programu.

Kim jest Wojciech Kwiatkowski?

Wojciech Kwiatkowski, jak sam przyznał, w przeszłości imał się wielu zajęć. Prowadził własny sklep, klinikę stomatologiczną, biuro podróży, szwalnię, a nawet kandydował do Sejmu. "Wszedłem w rynek nieruchomości w tym zostałem już do dziś" - mówił w programie.

"Tak się dorobiłem, że miałem czerwoną ładę, których na wszystkich robiła wielkie wrażenie" - wyznał Rafałowi Brzozowskiemu. "Jestem artystą i biznesmenem" - mówił Kwiatkowski, który spełnia się też w dwóch zespołach, a miłość do muzyki ponownie rozpalił w nim gitarzysta Maanamu.

Kwiatkowski działa w dwóch zespołach. W jednym z nich - Lock Down - muzyk prezentuje swoje autorskie piosenki.

W pierwszym etapie uczestnik odwrócił cztery fotele, wykonując piosenkę "Far Far Away" grupy Slade.