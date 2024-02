Co za wpadka w "The Voice Senior". Jak tłumaczył się Tomasz Szczepanik?

W sobotę TVP pokazała finałowy odcinek piątej edycji "The Voice Senior", w którym występują uczestnicy powyżej 60. roku życia.



Doświadczonych wiekowo wokalistów oceniają Maryla Rodowicz, Alicja Węgorzewska, Tomasz Szczepanik z grupy Pectus ( sprawdź! ) oraz Halina Frąckowiak, która nieoczekiwanie dla wielu widzów TVP zastąpiła uwielbianego Piotra Cugowskiego.

Wpadka w finale "The Voice Senior". Wszystko pokazały kamery

Do finału awansowali: Lucyna Mazur i Roman Wojciechowski (drużyna Maryli Rodowicz), Piotr Salata i Wojciech Kwiatkowski (podopieczni Tomasza Szczepanika), Róża Frąckiewicz i Regina Rosłaniec-Bavcevic (ekipa Haliny Frąckowiak) oraz Tadeusz Talarek i Małgorzata Kraszkiewicz (team Alicji Węgorzewskiej). Ostatni odcinek podzielono na dwa etapy - trenerzy wybierali po jednym uczestników ze swoich drużyn, a wyboru zwycięzcy dokonali widzowie TVP spośród czwórki najlepszych w głosowaniu SMS.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zapowiedź finału piątej edycji "The Voice Senior" TVP

Tomasz Szczepanik po występie Tadeusza Talarka ( zobacz! ) chciał pochwalić uczestnika, stwierdzając, że doskonale śpiewa jak na 80-latka. Tymczasem uczestnik szybko sprostował pomyłkę trenera, mówiąc, że ma dopiero 72 lata.

"Alicja wprowadziła mnie na minę. Mimo wszystko wiesz, że cię szanuję i kocham" - próbował wybrnąć z sytuacji Szczepanik. "Taki mały psikus" - śmiała się Alicja Węgorzewska.

Wideo Tadeusz Talarek | „Bella, bella donna” | Finał | The Voice Senior 5

Do ścisłego finału awansowali Piotr Salata ("How Wonderful You Are" Gordona Haskella i "Czas nas uczy pogody" Grażyny Łobaszewskiej), Tadeusz Talarek ("Powróćmy jak za dawnych lat" w wersji Krzysztofa Krawczyka i "Bella Bella Donna" Janusza Gniatowskiego i Jana Danka), Roman Wojciechowski ("It's a Man's Man's Man's World" Jamesa Browna i "Jednego serca" Czesława Niemena) i Regina Rosłaniec-Bavcevic ("Caruso" Lucia Dalli i "Tylko mnie poproś do tańca" Anny Jantar).

Decyzją telewidzów piątą edycję wygrała Regina Rosłaniec-Bavcevic ( sprawdź! ). Poza statuetką laureatka otrzymała również 50 tys. zł. Wokalistka ze wzruszenia zalała się łzami. "Ja się cała trzęsę" - powiedziała. "Dziękuję, że uwierzyliście we mnie" - dodała.

Wideo Regina Rosłaniec Bavcevic | „Caruso” | Finał | The Voice Senior 5

"The Voice Senior": Kim jest Tadeusz Talarek?

Jest właścicielem firmy "Usługi Muzyczne", którą prowadzi z pasją od niemal pół wieku. Jego muzyczna droga jest bogata w doświadczenia, zdobyte dzięki współpracy z różnorodnymi zespołami. Wspomnieć można o Pomponach, gdzie unikalność strojów muzycznych podkreślona była pomponami, czy Pollena, nazwanym tak od zakładu opakowań. Nie można również zapomnieć o Tornado, zespole znanych z energicznych występów.

Obecnie Tadeusz udziela się w orkiestrze Straży Pożarnej w Garwolinie, gdzie kontynuuje swoją muzyczną pasję. Mimo szerokiego spektrum muzycznych zainteresowań, Tadeusz wyraźnie dystansuje się od disco polo, preferując bardziej niszowe repertuary, jak choćby piosenki dla wędkarzy. To jego koledzy z zespołu przekonali go do podjęcia nowego wyzwania - udziału w "The Voice Senior", co stanowi dla Tadeusza szansę na podzielenie się swoim bogatym doświadczeniem muzycznym z szerszą publicznością.