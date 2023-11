Jan Górka został zwycięzcą 14. edycji "The Voice of Poland", pokonując w finale Antoniego Zimnala, Becky Sangolo i Maję Walentynowicz.

Wokalista zdobył: statuetkę "The Voice of Poland" i tytuł "najlepszego głosu w Polsce", kontrakt płytowy z Universal Music Polska, 50 tys. złotych oraz - co ogłoszono dopiero w finale - złoty bilet do konkursu premier na Festiwalu w Opolu w 2024 roku.

Jan Górka gra na harmonijce. Jak pożegnał się z widzami TVP?

Do zaskakujących scen doszło zaraz po ogłoszeniu werdyktu. Jan Górka w euforii złapał za harmonijkę ustną i odegrał melodię zwycięstwa, jednocześnie tańcząc razem z Antonim Zimnalem.

Zaskoczona decyzją widzów, jak i tym, co dzieje się na scenie była Lanberry. Widzów zwycięzca "The Voice of Poland" rozbawił raz jeszcze, gdy przerwał swój występ po ogłoszeniu wyników.

W trakcie wykonywania piosenki "Zadzwonię" Górka na chwilę przerwał i rzucił, że ma jedynie "smutną piosenkę na finał". Na sam koniec rzucił: "Idziemy na after!".