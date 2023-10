Program "The Voice UK" jest emitowany od 2012 roku. Aktualnie na fotelach trenerskich zasiadają: producent will.i.am (od pierwszej edycji); wokalista sir Tom Jones (obecny od 2012 roku z przerwą na jeden sezon w 2016 roku), Olly Murs (od 2018 roku), a także Anne-Marie (od 2021 roku).

Jak informuje Daily Mail, z brytyjską wersją "The Voice" od kolejnego sezonu (emitowanego w 2024 roku) dość niespodziewanie żegna się Olly Murs. Wokalista wyznał mediom, że "jest zrozpaczony" decyzją producentów i telewizji ITV, która emituje program.

Zdjęcie Niemal wszyscy jurorzy "The Voice UK": Olly Murs, Anne-Marie, Emma Willis (dziennikarka) i Tom Jones / Jonathan Brady/PA Images via Getty Images / Getty Images

"The Voice UK": Olly Murs i Anne-Marie wyrzuceni z programu!

39-latek otrzymał telefon od twórców show i po usłyszeniu, że po raz ostatni zasiądzie jako trener i juror w "The Voice", stwierdził, że został "wypatroszony". "Otrzymałem telefon w zeszłym tygodniu i powiedziano mi, że nie wrócę do programu i szczerze mówiąc, to trochę szok. Nie spodziewałem się tego" - utrzymuje wykonawca przeboju "Heart Skips a Beat".

"Ale nie mam zamiaru, jak inni artyści, siedzieć i błyszczeć mówiąc: 'To była moja decyzja'. Nie chcę tego robić" - wyjaśnia swoje publiczne wypowiedzi. "Nie chcę wciskać kitu moim fanom ani ludziom, którzy oglądają program i mówić: 'Och, to była polubowna decyzja o odejściu - mam wiele rzeczy w przyszłym roku, nie mogę już tego robić'. Nie" - dodaje.

To nie jedyne zmiany, jakie czekają na fanów brytyjskiego "The Voice". Pożegna się z nim również jurorka Anna-Marie, która nie zdążyła wręcz jeszcze rozsiąść się na swojej jurorskiej pozycji. Choć 32-letnia Anne-Marie trenowała uczestników od zaledwie dwóch edycji, to - jak podał "The Sun" - produkcja chce "wymienić ją na kogoś młodszego".

Jej miejsce ma zająć nazwisko, które przyciągnęłoby jeszcze więcej młodej widowni, prawdziwie "gorącą gwiazdę". Tabloid zaznacza, że decyzja w tym wypadku także należała jedynie do producentów, bo wokalistka "uwielbiała być częścią programu".

Jedyne, co oficjalnie przedstawiono brytyjskim mediom, to informacje na temat nowego, 12. sezonu, w którym zobaczymy jeszcze "stare" grono jurorów. The Voice UK powróci już 4 listopada. "Szczegóły dotyczące serii 2024 zostaną potwierdzone w odpowiednim czasie" - podali przedstawiciele programu.