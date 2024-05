Przypomnijmy, że 14. edycja "The Voice of Poland" emitowana była od września do końca listopada 2023 roku. Zdjęcia do programu zaczęły się nieco wcześniej, bo na początku sierpnia 2023 roku.

Produkcja i stacja w ostatnim sezonie programu postanowili po raz pierwszy w historii pozostawić zespół trenerski w niezmienionym składzie. Uczestników oceniali i szkolili: Lanberry, Tomson i Baron, Marek Piekarczyk oraz Justyna Steczkowska. Zwycięzcą został Janek Górka z drużyny Lanberry.



Po zmianach w TVP docierają informacje, że w kolejnej edycji "The Voice of Poland" skład może zostać poważnie odświeżony. Pojawiły się nieoficjalne pogłoski, że do programu mogą wrócić gwiazdy z poprzednich edycji (w tym kontekście plotkowano m.in. o Kayah i Michale Szpaku). Część gwiazd (m.in. Patrycja Markowska) dementowała swój domniemany powrót.

"The Voice of Poland": Kuba Badach nowym trenerem?

Justyna Steczkowska już zasugerowała, że nie pojawi się w nowej edycji. "Fakt" podał właśnie, że swoje miejsca stracą nie tylko Steczkowska, ale także Lanberry i Marek Piekarczyk.

Tabloid ujawnił, że nowym trenerem zostanie Kuba Badach. Osoba z produkcji przekazała gazecie, że szukano szanowanego muzyka, który może być autorytetem dla uczestników. Poza karierą solową jest też wokalistą grupy Poluzjanci. Prywatnie od 2012 r. jest mężem Aleksandry Kwaśniewskiej, córki byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.