Uczestników 14. edycji "The Voice of Poland" oceniają ponownie Marek Piekarczyk, Justyna Steczkowska, Lanberry oraz Baron i Tomson. Po raz pierwszy w historii utrzymany został w całości skład trenerów.

Reklama

Za nami Przesłuchania w ciemno, Bitwy, Nokauty i pierwsze odcinki na żywo 14. edycji. Do sobotniego półfinału awansowało już tylko ośmiu uczestników - po dwóch z każdej drużyny. To właśnie oni powalczą o tytuł Najlepszego Głosu w Polsce, możliwość podpisania kontraktu płytowego oraz nagrodę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych.



"The Voice of Poland": Kto wygra program TVP?

W etapie Live, uczestnicy muszą jak najlepiej zaprezentować swoje wokalne umiejętności, które nabyli w programie, aby oczarować nie tylko trenerów, ale i widzów. Od tego właśnie etapu osoby biorące udział w głosowaniu SMS razem z trenerami będą decydowały o być albo nie być uczestników w programie.

Do finału awansują ci, który uzyskają wyższą sumę punktów w stosunku do drugiego uczestnika ze swojej drużyny. Na sumę składać się będą punkty przyznawane przez trenera (każdy z nich dzieli 100 punktów pomiędzy dwóch wykonawców) oraz zgłoszenia SMS (każdy punkt procentowy z wyniku głosowania przelicza się na 1 punkt).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Justyna Steczkowska wzruszyła się mówiąc o piosence "Wracam do domu" TVP

"The Voice of Poland" - oto lista ośmiu półfinalistów:

W sobotnim półfinale uczestnicy zaśpiewają premierowe piosenki, nad którymi pracowali w ostatnim tygodniu. Wszystkie nagrania trafiły już do sieci - możecie posłuchać ich poniżej.



Drużyna Justyny Steczkowskiej: Maja Walentynowicz i Bartosz Michniewicz

Drużyna Lanberry: Janek Górka i Daniel Borzewski

Drużyna Marka Piekarczyka: Michał Sołtan i Antoni Zimnal

Drużyna Tomsona i Barona: Paweł Kozicz i Becky Sangolo.

Maja Walentynowicz - "Siebie mam"

Wideo Siebie mam

Bartosz Michniewicz - "O mnie zapomnisz"



Wideo O mnie zapomnisz

Janek Górka - "Zadzwonię"



Wideo Janek Górka - Zadzwonię

Daniel Borzewski - "W tobie dom"



Wideo Daniel "DaNN" Borzewski - W Tobie Dom

Michał Sołtan - "Niespotykani"

Wideo Michał Sołtan – Niespotykani

Antoni Zimnal - "Czarno - biały szkic"

Wideo Czarno - biały szkic

Paweł Kozicz - "Skrzydła"



Wideo Skrzydła

Becky Sangolo - "Call Me"

Wideo Becky Sangolo - Call Me

Jako goście specjalni w sobotę zaśpiewają Mae Stephens, Natasza Urbańska, zespół BIOS i Maja Krzyżewska.

Mae Stephens szturmem przejęła TikToka. Zaraźliwy fragment alt-popowego "If We Ever Broke Up" słyszał chyba każdy użytkownik aplikacji. 19-latka z Kettering została zasypana prośbami o wydanie piosenki i nie mogła ich zignorować.

Natasza Urbańska na polskiej scenie obecna jest od lat - jako wokalistka, aktorka filmowa, telewizyjna i teatralno-musicalowa. Od najbliższej edycji będzie zasiadać w jury "The Voice Kids".

Grupa BIOS zadebiutowała na scenie w kwietniu tego roku w roli supportu przed formacją Poluzjanci. Zespół tworzą Kamil Bijoś (wokalista znany z chóru Sound'n'Grace), Kacper Stolarczyk (gitarzysta Zakopower), Artur Michalski (pianista współpracujący z m.in. Sarsą, Mateuszem Ziółką, O.S.T.R.), Daniel Kapustka (perkusista współpracujący z m.in. Darią Zawiałow, Vito Bambino i O.S.T.R.) i Wojciech Famielec (basista współpracujący z m.in. Justyną Steczkowską, Urszulą, Anną Rusowicz, Piotrem Nalepą, Agatą Karczewską).

Maja Krzyżewska wykona piosenkę "I Just Need A Friend", z którą już 26 listopada weźmie udział w 21. Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci w Nicei.