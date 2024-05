Maryla Rodowicz w ogniu krytyki. Przez lata uchodziło jej to na sucho

Projektant dosadnie wyraźnie wyraził swoje zdanie na temat strojów Maryli Rodowicz, stwierdzając, że "piosenkarka od lat wygląda, jakby szła na jarmarki". Dali podkreślił, że ubrania, które gwiazda nosi, nie są modne ani nie pasują do niej. Zasugerował, że Maryla Rodowicz powinna przemyśleć swoje podejście do mody.

"Nic, co zakłada na siebie, ani nie jest modne, ani nie pasuje do niej" - wypalił w rozmowie z portalem ShowNews.

Maryla Rodowicz to ikona polskiej piosenki, aktywna na scenie od lat 60. XX wieku. Przez ten czas wydała ponad 20 albumów. Jej styl, charakteryzujący się zwiewnymi, kolorowymi kreacjami i ekstrawaganckimi dodatkami, stał się w końcu jej znakiem rozpoznawczym. Jednak, jak zauważył Dali, może nie przystawać do współczesnych trendów mody.

Zdjęcie Maryla Rodowicz / Jarosław Antoniak / MWMedia

W przeciwieństwie do Rodowicz, Daniel Jacob Dali pozytywnie wypowiedział się na temat Ewy Kasprzyk, podkreślając jej przemyślane stylizacje i elegancki dobór dodatków aktorki. Projektant docenił jej umiejętność łączenia kolorów z fasonami.

Dali zalecił, by osoby zainteresowane modą brały przykład z Ewy Kasprzyk, a nie z Maryli. Co na to zainteresowane panie?



Zdjęcie Ewa Kasprzyk / Jacek Kurnikowski / AKPA