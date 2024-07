"The Voice of Poland": Jak dobrze znasz przeboje uczestników? [QUIZ]

Oprac.: Michał Boroń Voice Of Poland

Sporo się mówi o zmianach w składzie trenerów "The Voice of Poland", a u nas możecie sprawdzić, jak dobrze pamiętacie przeboje nagrane przez uczestników tego programu. Dla fanów 8/10 to mus!